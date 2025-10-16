Trump anunță „progrese semnificative” după convorbirea cu Putin. Posibilă întâlnire la Budapesta

Potrivit purtătoarei sale de presă, Karoline Leavitt, Trump „crede că este încă posibil” să-i aducă față în față pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, într-o tentativă de a avansa spre o înțelegere de pace.

„Președintele va încerca să ducă mai departe procesul de pace”, a declarat Leavitt, citată de Sky News, adăugând că Putin s-a arătat „dispus să se așeze la masa discuțiilor cu Trump”.

Convorbirea, care a durat aproximativ două ore, a fost descrisă de Casa Albă ca fiind „bună și productivă”.

Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, Trump a spus că Putin l-a felicitat pentru „marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu”, despre care a afirmat că „a fost visată timp de secole”.

Cei doi lideri au convenit organizarea unei întâlniri a echipelor de nivel înalt, condusă din partea SUA de secretarul de stat Marco Rubio, săptămâna viitoare. După aceasta, va urma o întâlnire directă între Trump și Putin la Budapesta, Ungaria, „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război rușinos dintre Rusia și Ucraina”, a precizat președintele american.

Trump a adăugat că va discuta rezultatele convorbirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul întrevederii programate pentru vineri la Casa Albă.

În timpul apelului, potrivit liderului american, Putin a mulțumit primei doamne, Melania Trump, pentru „implicarea ei în sprijinirea copiilor”, făcând referire la o scrisoare pe care aceasta i-o trimisese în august, în Alaska, privind soarta copiilor ucraineni dispăruți.

De asemenea, Trump a precizat că au fost discuții și despre cooperarea economică dintre SUA și Rusia după încheierea războiului.