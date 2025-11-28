Trump vrea să anuleze majoritatea ordinelor executive ale lui Biden

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a susținut că Biden nu a semnat el însuși ordinele, spunând că „nebunii de stânga radicală care îl înconjurau pe Biden în jurul frumosului Resolute Desk din Biroul Oval i-au luat președinția” semnându-și numele folosind un autopen – un aparat de semnătură folosit în mod obișnuit de președinții americani încă de la inventarea acestui dispozitiv, potrivit The Guardian.

„Nu este permisă utilizarea Autopen-ului dacă nu există o aprobare specifică din partea președintelui Statelor Unite”, a declarat Trump, susținând nefondat că a fost utilizat de alte persoane fără aprobarea lui Biden și susținând că „aproximativ 92%” din toate ordinele executive erau, prin urmare, invalide.

Trump a susținut în repetate rânduri că Biden era derutat la sfârșitul mandatului său și nu era cel care lua deciziile. De asemenea, Trump a susținut de multe ori, fără dovezi, că oficialii administrației Biden ar fi putut falsifica semnătura șefului lor folosind sistemul de autopen și ar fi putut întreprinde acțiuni generale de care acesta nu era conștient.

De asemenea, Trump a pus la îndoială în mod obsesiv validitatea grațierilor și a altor documente semnate de Biden cu ajutorul unui dispozitiv de semnare automată, chiar dacă, timp de decenii, alți președinți s-au bazat și ei pe acest dispozitiv pentru a semna documente cheie. Trump însuși a folosit un dispozitiv de semnare automată în trecut.