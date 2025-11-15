Explicațiile lui Orban despre numirea lui Voiculescu: Cercetarea nu se închide să nu se facă de râs procurorul

Ludovic Orban a comentat la Antena 3 CNN numirea lui Vlad Voiculescu în funcția de consilier prezidențial onorific, subliniind în mod repetat că dosarul penal în care acesta este vizat nu a fost finalizat, deși urmărirea penală a fost anunțată public în urmă cu mult timp.

Orban, suspiciuni privind menținerea dosarului lui Voiculescu într-un stadiu incert

„Urmărit penal… S-a anunțat că a început urmărirea penală și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Nu s-a închis dosarul prin clasare, nu știu din ce motiv,” a spus Orban, accentuând că ancheta se află într-o etapă care, în opinia lui, se prelungește artificial.

El a sugerat chiar că dosarul ar putea fi ținut în acest stadiu pentru a evita compromiterea procurorului care a anunțat declanșarea cercetării.

„E o cercetare care trenează, care nu se închide, probabil ca să nu se facă de râs procurorul care a anunțat declanșarea cercetării respective,” a declarat consilierul prezidențial.

Întrebat despre propria decizie din 2016, când a renunțat la candidatura pentru Primăria Capitalei după deschiderea unui dosar penal, Orban a făcut o comparație directă: „A fost decizia mea personală. Am renunțat la toate funcțiile publice și m-am retras din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru că așa cred eu că ar fi trebuit să procedeze orice om asupra căruia a început urmărirea penală.”

Nicușor Dan, apărat de Orban: Este un om integru, preocupat de anticorupție

În context, el a apărat integritatea lui Nicușor Dan, respingând ideea că șeful statului ar fi compromis prin acceptarea lui Voiculescu ca și consilier onorific.

„Îl cunosc pe Nicușor Dan. Este un om integru, preocupat de intensificarea luptei anticorupție. Integritatea lui nu poate fi pusă sub semnul întrebării pentru o numire onorifică,” a afirmat Orban.

În final, acesta a subliniat că responsabilitatea numirii îi aparține președintelui României: „E decizia președintelui. Eu sunt în echipa președintelui și nu îmi afectează în niciun fel încrederea în el. Președintele va rămâne consecvent în susținerea poziției anticorupție”.