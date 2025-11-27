Ludovic Orban respinge ideea unei răzbunări pe Nicușor Dan în susținerea lui Ciucu la Primăria Capitalei: „Categoric nu”

Ludovic Orban, fostul consilier prezidențial și lider al Forței Dreptei, a explicat miercuri, într-o conferință de presă, că susținerea sa pentru candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, nu are nicio legătură cu o eventuală revanșă față de președintele Nicușor Dan.

În paralel, președintele României, Nicușor Dan, a participat pe 2 noiembrie la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, din partea USR, la Primăria Capitalei.

Pe 18 noiembrie, președintele Nicușor Dan și consilierul prezidențial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării, potrivit unui mesaj al Administrației Prezidențiale. Decizia a fost luată în termeni amiabili, potrivit comunicatului de atunci.

Potrivit surselor politice, Nicușor Dan ar fi fost deranjat de declarația lui Ludovic Orban, care criticase USR pentru folosirea imaginii sale în campanie.

Întrebat dacă sprijinul acordat lui Ciucu poate fi interpretat drept o formă de răzbunare, Orban a respins categoric această ipoteză.

„Categoric nu. Este o opțiune dictată exclusiv de rațiuni politice”, a declarat Orban.

Fostul consilier prezidențial a declarat că toate deciziile sale din carieră au fost motivate de analize și calcule electorale, nu de conflicte personale.

El a mai spus că a renunțat în trecut la propria candidatură la prezidențiale în favoarea Elenei Lasconi, deoarece studiile interne indicau că aceasta avea șanse reale să ajungă în turul doi.

„Cred că le-a convenit atunci când m-am retras în favoarea candidatului USR”, a punctat Orban.

Tot el a reamintit și sprijinul oferit lui Nicușor Dan în 2020, când, în ciuda opoziției din PNL, a decis să susțină un candidat independent care putea să unească dreapta și să învingă candidatul PSD, Gabriela Firea.

În privința unei posibile reacții a lui Nicușor Dan la actuala opțiune politică, Ludovic Orban a spus că acesta ar trebui să o vadă în același context ca în 2020.

„Atunci am susținut un independent pentru că era singurul care putea câștiga împotriva caracatiței PSD controlate de Firea”, a explicat fostul lider liberal.

Orban a mai spus că și acum își bazează poziționarea pe criterii electorale și pe evaluarea șanselor reale de câștig, iar alegerea lui Ciprian Ciucu reprezintă, în opinia sa, soluția cea mai solidă pentru București în actualul context politic.