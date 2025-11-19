Kremlinul neagă existența unui plan secret de pace pentru Ucraina

Potrivit Reuters, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că nu există „noutăți” rezultate din întâlnirea dintre Putin și omologul său american, și că discuțiile rămân la nivelul celor prezentate deja public.

Kremlinul minimalizează un posibil plan de pace pentru Ucraina după summituri tensionate

Peskov a subliniat că nu a fost înaintat niciun document nou și că, în afara discuțiilor purtate la summitul din Anchorage, nu există evoluții suplimentare privind termenii prezentați de Vladimir Putin în 2024.

Kremlinul a reacționat astfel după ce Axios a susținut că o discuție conceptuală între Washington și Moscova ar fi dus la conturarea unui posibil acord scris.

Context politic și militar al negocierilor pentru un plan de pace pentru Ucraina

Eforturile președintelui american Donald Trump de a media încheierea războiului din Ucraina nu au dat rezultate până acum. Luna trecută, liderul de la Casa Albă a anulat brusc un summit programat cu Vladimir Putin la Budapesta, în contextul tensiunilor tot mai mari privind conflictul.

Trump s-a întâlnit în februarie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă vizita nu a generat progrese semnificative. Liderul american și-a exprimat recent frustrarea față de Putin, dar a reiterat că dorește să pună capăt războiului.

Putin își menține condițiile pentru un plan de pace pentru Ucraina

La aproape patru ani de la invazia declanșată de Rusia, armata rusă controlează aproximativ 19% din teritoriul ucrainean și înaintează lent pe front. Moscova continuă să susțină că regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie fac parte legal din Federația Rusă, deși Ucraina și aliații săi occidentali resping ferm această pretenție.

În iunie 2024, Vladimir Putin și-a reiterat condițiile principale pentru începerea negocierilor: Kievul să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO și să își retragă complet trupele din cele patru regiuni revendicate de Moscova. Până acum, Ucraina a respins aceste cerințe, considerându-le inacceptabile și contrare dreptului internațional.