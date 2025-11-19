Ce ar conține planul secret la care lucrează SUA impreună cu Rusia pentru pace în Ucraina

Inițiativa, structurată în 28 de puncte, urmărește un acord amplu privind pacea în Ucraina, securitatea europeană și relațiile viitoare dintre Washington, Moscova și Kiev.

Negocieri avansate pentru planul secret SUA–Rusia pentru pacea în Ucraina

Potrivit surselor citate, proiectul diplomatic este inspirat de înțelegerea obținută de Donald Trump în conflictul din Gaza. Planul se concentrează pe patru capitole principale: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea în Europa și redefinirea relațiilor dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina.

Deocamdată, rămâne neclar dacă documentul abordează chestiunea teritoriilor ocupate în estul Ucrainei, zonă în care Rusia a continuat să avanseze, fără însă a atinge obiectivele teritoriale declarate de Kremlin.

Discuții directe pentru planul secret SUA–Rusia pentru pacea în Ucraina

Steve Witkoff, trimisul lui Trump, coordonează redactarea planului și a avut discuții extinse la Miami cu Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran rus și un actor cheie în diplomația Moscovei.

Dmitriev a declarat că este optimist, deoarece „poziția Rusiei este cu adevărat auzită”, spre deosebire de inițiativele occidentale anterioare.

Witkoff urma să se întâlnească miercuri cu președintele Volodimir Zelenski în Turcia, însă vizita a fost amânată. Totuși, acesta a discutat deja propunerea cu consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov.

Cu toate acestea, secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, și șeful Statului Major al armatei, generalul Randy George, urmează să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski, cu comandanți superiori și cu parlamentari ucraineni intr-o vizită ce nu a fost anunțată oficial.

Reacții și perspective asupra planului secret SUA–Rusia pentru pacea în Ucraina

Administrația Trump susține că „a venit timpul pentru un acord” și consideră că flexibilitatea tuturor părților ar putea permite oprirea războiului. În același timp, Casa Albă a început să informeze guvernele europene și Kievul despre noul proiect.

Unii oficiali americani cred că există șanse reale ca europenii și ucrainenii să accepte cadrul, care ar putea fi ajustat în funcție de contribuțiile fiecărei părți. Planul ar urma să fie finalizat înaintea următoarei întâlniri Trump–Putin, în timp ce discuțiile despre un posibil summit la Budapesta sunt momentan suspendate.