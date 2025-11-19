Vizită misterioasă. Doi oficiali de rang înalt ai armatei americane au mers la Kiev cu un plan secret

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o ședință la Biroul Președintelui, după reuniunea personalului, Kiev, Ucraina, 7 noiembrie 2025.

Doi oficiali de rang înalt ai armatei americane au efectuat o rară vizită la Kiev. Ei au ajuns în capitala ucraineană într-o călătorie neanunțată pentru a purta discuții cu liderii Ucrainei în încercarea de a relua discuțiile de pace blocate cu Rusia, a relatat Politico.

Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, și șeful Statului Major al armatei, generalul Randy George, urmează să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski, cu comandanți superiori și cu parlamentari ucraineni, au explicat surse pentru Politico.

De când Trump a preluat mandatul la Casa Albă, vizitele la Kiev ale unor personalități de rang înalt din administrația sa au fost rare, majoritatea contactelor având loc în alte țări sau prin transmisiuni video, ceea ce face ca vizita celor doi să fie extrem de neobișnuită.

De asemenea, Secretarul Driscoll urmează să se întâlnească cu oficiali ruși în viitorul apropiat, a relatat separat Wall Street Journal, citând alte surse.

Nu au existat comentariii din partea Casei Albe sau a Pentagonului.

Plan secret

Administrația Trump a formulat în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în consultare cu Rusia, a relatat Axios marți, citând oficiali americani și ruși.

Vizita la Kiev are loc în contextul în care forțele rusești fac progrese treptate de-a lungul unor părți ale liniei frontului și intensifică atacurile cu rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene. În paralel, aliații occidentali ai Kievului caută noi modalități de a menține aprovizionarea cu arme și muniție.

Avioane NATO au fost ridicate de la sol miercuri dimineață pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene care vizau vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au declarat reprezentanți ai organizației militare.