Donald Trump a aprobat planul de pace secret cu Rusia. Ucraina ar fi fost exclusă din negocieri (surse)

Documentul, care ar sugera o cedare parțială a Ucrainei, a fost pregătit de un cerc restrâns de oficiali americani și a fost comunicat autorităților ucrainene doar după finalizarea sa.

Planul a fost elaborat de trimisul special al lui Trump pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ginerele președintelui, Jared Kushner.

Conform unui oficial de rang înalt, scopul documentului este de a oferi garanții de securitate ambelor părți pentru a asigura o pace durabilă.

„Acesta include elemente dorite de Ucraina pentru stabilirea păcii”, a adăugat sursa.

În paralel, o delegație militară americană condusă de secretarul Armatei, Dan Driscoll, a sosit la Kiev pentru a discuta strategia și tehnologia militară, precum și pentru a contribui la relansarea procesului de pace. Delegația a fost însoțită de șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, și alți oficiali de rang înalt. Vizita survine după un atac rusesc asupra mai multor orașe ucrainene, soldat cu victime.

Oficialii ucraineni au fost informați doar despre contururile generale ale planului și nu au fost invitați să contribuie la elaborarea sa. Surse apropiate guvernului de la Kiev consideră momentul propunerii drept oportunist, coincizând cu un scandal de corupție care afectează administrația președintelui Volodimir Zelenski.

Senatorul republican Lindsey Graham a declarat că nu are cunoștință despre plan și a avertizat că „niciun plan nu va funcționa dacă Putin nu crede că Statele Unite sunt serioase în furnizarea ajutorului militar Ucrainei”.

De asemenea, Kremlinul a minimalizat informațiile, susținând că nu există planuri oficiale de pace și că nu s-au înregistrat schimbări semnificative în poziția Rusiei.

Eforturile diplomatice anterioare conduse de Witkoff au fost criticate pentru că favorizau Moscova și excludeau perspective realiste de soluționare a conflictului. Rusia continuă să impună condiții stricte, precum interdicția aderării Ucrainei la NATO și limitarea prezenței trupelor occidentale în regiune.