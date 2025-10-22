Atacul asupra rețelei electrice a Ucrainei a lăsat peste 100.000 de persoane fără energie electrică

Pe parcursul zilei de miercuri, au fost implementate pene de curent de urgență în majoritatea regiunilor țării, în timp ce lucrătorii din domeniul energetic încercau să repare infrastructura avariată, uneori chiar în condițiile bombardamentelor.

Începând din seara zilei de marți și până bine în dimineața următoare, Rusia a lovit facilități energetice din întreaga Ucraină, inclusiv în Kiev și regiunea înconjurătoare, precum și în regiunile Zaporijia, Dnipropetrovsk, Cerkasî, Kirovohrad, Poltava, Cernihiv, Sumî și Odesa, au declarat oficiali ucraineni.

Situație critică în Cernihiv și Sumî

Cele mai critice situații sunt în regiunile Cernihiv și Sumî, care se află la granița cu Belarus și Rusia, precum și în Odesa și Harkov, a declarat vice-ministrul ucrainean al Energiei, Artem Nekrasov.

În jur de 140.000 de consumatori au rămas fără curent în Cernihiv pe parcursul zilei, potrivit The Kyiv Independent.

Ukrainska Pravda a raportat recent că Rusia încearcă să oprească fluxurile de energie pe regiuni. Regiunile de frontieră din nordul și estul Ucrainei sunt în prezent cele mai vulnerabile la instabilitatea energetică, deoarece Rusia a distrus producția locală de energie.

DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a declarat că lucrătorii săi au reușit să conecteze 14.200 de locuințe la surse de alimentare de rezervă după ce una dintre facilitățile sale a fost lovită în regiunea Odesa, deși nu a oferit detalii suplimentare despre ce anume a fost afectat.

Companiile energetice păstrează tăcerea în privința detaliilor atacurilor recente, din motive de securitate, pe fondul unor lovituri rusești tot mai precise și extinse.

Rusia utilizează atacuri „double-tap” (lovituri duble), a declarat Ministerul Energiei, care constau în lovirea repetată a acelorași facilități după ce echipele de prim răspuns au ajuns la fața locului. Prin aceste atacuri „double-tap”, sunt „vânați” lucrătorii din domeniul energetic și echipele de intervenție, a adăugat ministerul.

Atacurile ar putea, de asemenea, să „agraveze și mai mult” criza umanitară din Ucraina, în special pentru persoanele care trăiesc în regiunile de primă linie, a transmis biroul de presă al Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR).