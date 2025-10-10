Peru: Congresul a votat demiterea președintei. Cifrele criminalității au crescut în timpul mandatului său

Parlamentarii au votat în favoarea acceptării a patru cereri de demitere a lui Boluarte din funcție, pe motivul incapacității guvernului său de a combate criminalitatea. Au depășit numărul minim de 56 de voturi necesare pentru fiecare cerere, declanșând o dezbatere și un proces de destituire în cadrul Congresului unicameral format din 130 de membri.

Legiuitorii i-au cerut apoi lui Boluarte să se prezinte în fața lor joi, puțin înainte de miezul nopții, pentru a se apăra, dar când aceasta nu a apărut, au votat imediat pentru demiterea ei. În scurt timp, 124 de legiuitori au votat, puțin după miezul nopții, pentru punerea sub acuzare a lui Boluarte.

Spre deosebire de cele opt încercări anterioare de a o destitui, aproape toate facțiunile legislative și-au exprimat sprijinul pentru ultimele cereri, potrivit AP.

Boluarte a preluat funcția în decembrie 2022, după ce Parlamentul a folosit același mecanism pentru a-l destitui pe predecesorul ei.

Guvernul Boluarte s-a străduit să răspundă la creșterea criminalității, în special a omuciderilor. Miercuri, ea a dat parțial vina pentru această situație pe imigranții care trăiesc ilegal în țară.

Cifrele oficiale arată că 6.041 de persoane au fost ucise între ianuarie și jumătatea lunii august, cel mai mare număr din aceeași perioadă din 2017. În același timp, plângerile pentru extorcare au totalizat 15.989 între ianuarie și iulie, o creștere de 28% față de aceeași perioadă din 2024.

Prim-ministrul Eduardo Arana a apărat-o joi pe Boluarte în cadrul unei audieri în fața Parlamentului axată pe criminalitate, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a-i convinge pe parlamentari să renunțe la moțiunile de demitere a președintei.