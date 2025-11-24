Ludovic Orban, despre demiterea sa: Am apărat imaginea Președintelui

Ludovic Orban a declarat la Digi24 că anunțul public al demiterii sale din funcția de consilier prezidențial, pe 19 noiembrie 2025, l-a luat complet prin surprindere. El afirmă că, pe durata mandatului său, care a început pe 6 octombrie 2025, nu a existat niciun indiciu de nemulțumire față de performanța sa.

„Atât timp cât într-o lună și jumătate nu mi s-a adresat niciun reproș, nicio critică, nicio observație și nici nu mi s-a cerut să nu mai apar public…”, a remarcat Orban, subliniind lipsa totală de comunicare între el și președinte.

Abordări divergente și critici la adresa PSD

Unul dintre motivele implicite ale rupturii, spune Orban, ar fi diferențele de ton și de mesaj față de președintele Nicușor Dan, în special în ceea ce privește PSD.

„Existau diferențe între mesajul meu și cel al președintelui”, a explicat acesta. „De multe ori, un consilier are voie să spună lucruri pe care președintele nu le poate spune public.”

Orban a insistat că PSD reprezintă o problemă majoră în echilibrul politic actual și trebuie tratat cu fermitate:

„PSD așa este construit: îi dai un deget și îți ia toată mâna”, a declarat el, criticând lipsa de reacție a președintelui în fața atacurilor repetate ale liderilor social-democrați.

Mi-am făcut treaba, spune Ludovic Orban

În ceea ce privește propriile activități, Orban susține că s-a conformat strict fișei postului. Am făcut exact ceea ce era prevăzut în atribuțiile mele și am apărat imaginea președintelui, a declarat el. El consideră că experiența sa politică ar fi trebuit să fie apreciată în deciziile luate la Palatul Cotroceni: „Cred că ar fi trebuit să conteze experiența mea, cunoașterea profundă a sistemului politic și a statului român.”

Orban a avertizat în continuare cu privire la consecințele politice ale tensiunilor actuale. „Eu, în locul lui Ilie Bolojan, aș fi îngrijorat de demiterea lui Ludovic Orban. Dacă PSD s-ar retrage de la guvernare, ar pierde o mare parte din electorat și s-ar face de râs.” Mesajul său transmite îngrijorarea cu privire la echilibrul precar al coaliției și la implicațiile electorale ale deciziilor pripite.

Răspunsul la remarca ironică a președintelui

Președintele Nicușor Dan ar fi comentat demiterea într-un ton glumeț, ceea ce l-a nemulțumit profund pe Orban. „Viața mea nu este o telenovelă”, a declarat fostul consilier. El a subliniat astfel gravitatea acestor decizii politice și impactul lor real asupra guvernării.

Pe fondul tensiunilor dintre președinte și fostul său consilier, peisajul politic românesc rămâne într-un echilibru precar. Un lucru este cert: demiterea lui Ludovic Orban marchează începutul unui nou capitol în criza politică prelungită din România.