Președintele interimar al Venezuelei l-a demis pe generalul responsabil cu garda prezidențială după capturarea lui Maduro

Demiterea a fost semnată de Delcy Rodríguez care a fost investită în funcția de președinte, luni, după ce sâmbătă, Nicolas Maduro a fost capturat și adus la New York unde a fost acuzat de narco terorism.

Autoritățile venezuelene nu au prezentat până în prezent un bilanț detaliat al victimelor, însă se crede că membri ai gărzii prezidențiale se numără printre zecile de persoane ucise în timpul raidului american. În cadrul atacului extins, 23 de militari, inclusiv cinci generali, au fost uciși.

Pe lângă conducerea gărzii prezidențiale, Tábata se afla și la conducerea serviciile militare de contrainformații, strucutră care a jucat un rol central în reprimarea opozanților guvernului Maduro.

Rodríguez fost vicepreședinte și aliat al lui Maduro a descris operațiune prin care acesta a fost capturat drept o „răpire ilegală”, însă și-a arătat și deschiderea față de colaborarea cu Statele Unite ale Americii.

Președintele american Donald Trump a amenințat-o pe Rodríguez că ar putea avea „un destin mai rău decât al lui Maduro” dacă nu se va conforma cu pretențiile exprimate de Washington.