Tensiuni în coaliție. PSD l-a avertizat pe Ilie Bolojan că va fi demis dacă legea pensiilor magistraților nu trece de CCR

La emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Lia Olguța Vasilescu a fost întrebată dacă informația publicată de Gândul potrivit căreia PSD l-ar fi înștiințat pe premierul Bolojan că va fi demis dacă legea pensiilor magistraților nu trece este adevărată.

„Da, dar haideți să vă prezint care este contextul”, a răspuns Vasilescu.

„Vreo șapte guverne au încercat să rezolve această chestiune, plus Parlamentul, dar de fiecare dată s-a ajuns la Curtea Constituțională, unde s-a blocat”, a spus Vasilescu.

Potrivit acesteia, atunci când s-a discutat despre proiectul de lege privind pensiile magistraților, PSD a propus formarea unui grup de lucru comun cu magistrații, pentru ca forma finală să fie constituțională.

„Haideți să facem un grup de lucru și cu magistrații, ca să ne asigurăm că trece, că e o variantă care trece. Pentru că altfel, dacă nu îi băgăm în seamă, automat o să uzeze de toate pârghiile pe care le au, ca dovadă că Înalta Curte a atacat la Curtea Constituțională”, a declarat primarul Craiovei.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că ministrul Justiției a transmis Guvernului că legea nu poate fi adoptată fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), însă premierul ar fi ignorat această solicitare.

Vasilescu: Bolojan trebuie să-și asume

În interiorul coaliției, PSD ar fi cerut refacerea pachetului legislativ, însă premierul Ilie Bolojan ar fi refuzat, dorind să trimită proiectul în aceeași formă.

„Și atunci decizia noastră astăzi a fost aceea de a-i transmite premierului Bolojan că dacă se încăpățânează să meargă la fel cu aceeași lege care a fost deja declarată neconstituțională și care știm că va fi declarată neconstituțională și nu acceptă o altă formă de lege, atunci trebuie să-și asume din punct de vedere politic acest lucru”, a spus Vasilescu.

CCR a respins legea pensiilor magistraților

Curtea Constituțională a picat, într-o primă fază, legea pensiilor magistraților. Premierul Bolojan a spus, înainte de decizia Curții, că dacă pachetul de reformă nu va trece, își va da demisia.

CCR a picat legea pensiilor pe procedură și nu pe fondul speței, din cauza lipsei unui aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Acest aspect a declanșat un alt scandal, pentru că premierul Bolojan ar fi fost înștiințat că este nevoie de 30 de zile pentru obținerea avizului CSM, însă el ar fi forțat trecerea legii.