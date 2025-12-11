Președinta CAB despre sesizarea CNSAS în cazul judecătorului ce avea 11 ani la revoluție

După dezvăluirile făcute de Recorder în documentarul „Justiție capturată”, reprezentanții Curții de Apel București au susținut joi o conferință de presă extraordinară pentru a se apăra în fața acuzațiilor făcute de jurnaliști și cele apărute în presă.

În acest documentar realizat de Recorder apar mai mulți procurori și judecători, ale căror identități nu sunt expuse, ce explică felul în care conducerea Curții de Apel București ar fi schimbat frecvent componența completurilor pentru a obține hotărâri pentru persoane acuzate de corupție.

Printre dosarele prezentate se află cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

După publicarea documentarului, Curtea de Apel București a lansat miercuri un atac la adresa judecătorului Ionel Laurențiu Beșu, prezent în documentarul Recorder.

Instituția a sugerat, fără probe, că acesta ar fi fost ofițer în serviciul secret „Doi și-un sfert”, bazându-se doar pe articole din presă.

În documentarul Recorder, „Justiție capturată”, Laurențiu Beșu a vorbit despre situații întâlnite la Curtea de Apel București, instanță în care a lucrat o perioadă, după o delegare de la Tribunalul Giurgiu.

În cadrul conferinței de presă de joi, președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a fost întrebată de HotNews, legat de sesizarea CNSAS în cazul judecătorului Laurențiu Beșu, cum se poate să existe „colaboratori ai securității la mai puțin de 11 ani”.

„Printre instituțiile sesizate în cazul judecătorului Beșu, se numără CNSAS. CNSAS are drept obiect identificarea foștilor colaboratori ai Securității Comuniste. Judecătorul Beșu avea 11 ani în 1989. Vreau să ne lămuriți dumneavoastră dacă ați mai auzit de colaboratori ai securității la mai puțin de 11 ani.”, a fost întrebarea adresată Lianei Arsenie.

„În fiecare an dăm declarații cu toții. Există obligație legală, chiar dacă aveam 5 ani sau 10 sau 11 ani, este prevăzută obligația legală prin textul pe care l-am indicat, așa încât este obligația instanței să solicite aceste verificări. Instituția abilitată, dacă dumneavoastră o găsiți în textul legii, arătați-mă și mie, vă rog.”, a declarat președinta Curții de Apel.

Declarațiile Lianei Arsenie la adresa lui Laurențiu Beșu

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a anunțat joi în cadrul conferinței de presă că, în cazul judecătorului Laurențiu Beșu, au fost trimise sesizări către Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

„În ceea ce priveşte aspectul sensibil al compatibilităţii exercitării funcţiei de judecător raportat la activităţile derulate anterior şi necunoscute în slujba unei structuri de informaţii cunoscute sub denumirea de «doi şi un sfert», menţionăm că am hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS şi aşteptăm rezultatul verificărilor”, a declarat președinta Curții de Apel București.

Laurențiu Beșu a declarat pentru Euronews, ca reacție la acuzațiile venite din partea Curții de Apel București, care afirmă că a mințit în legătură cu o presupusă activitate în cadrul direcției „Doi și un sfert”, că reprezintă o formă de răzbunare.

Magistratul a spus că informația era deja publică și adaugă că instituția îl atacă din motiv că el a ales să vorbească deschis despre problemele din sistemul judiciar.

„Din punctul meu de vedere, toată această discuție despre parcursul meu profesional este doar de încercare de discreditare a persoanei mele, implicit de a induce ideea că ce am spus eu este fals. Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor.

Ca să lămuresc și parcursul meu profesional, acesta a fost tot timpul public, nu a fost secret, a fost publicat pe site-ul Judecătoriei Fetești, instanța la care am început cariera de magistrat. Eu am terminat liceul militar de la Ploiești, apoi am urmat cursul Academiei de Poliție. Am fost ofițer la Inspectorul de Poliție al județului Giurgiu între 2001 și 2006. Apoi între 2006 și 2011 am fost ofițer la Serviciul Județean de Informații Giurgiu.”, a declarat Laurențiu Beșu pentru Euronews.