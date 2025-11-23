Prima pagină » Comunicate » CNSAS – 25 de ani de la deschiderea Arhivelor Securității. Postcomunismul românesc – 25-26 noiembrie 2025

CNSAS – 25 de ani de la deschiderea Arhivelor Securității. Postcomunismul românesc – 25-26 noiembrie 2025

Pe parcursul a două zile, între 25 și 26 noiembrie 2025, CNSAS marchează 25 de ani de la deschiderea Arhivelor Securității printr-o amplă conferință dedicată postcomunismului românesc.
Evenimentul reunește la Palatul Parlamentului și la Academia Română reprezentanți ai instituțiilor-cheie ale statului, foști deținuți politici, istorici, experți în arhivistică și cercetători ai regimului comunist, într-o serie de sesiuni, mese rotunde și paneluri axate pe memorie, deconspirare, pedagogie socială și rolul arhivelor în consolidarea democrației.

Broșura – CNSAS – 25 de ani de la deschiderea Arhivelor Securității

Ziua I – 25 noiembrie 2025, Palatul Parlamentului, Sala „C.A. Rosetti”

Secțiunea I

10:00 – 12:30 | Sesiunea festivă de deschidere a conferinței

Alocuțiuni susținute de:

    • Președintele României – dl. Nicușor Dan
    • Președintele Senatului României – dl. Mircea Abrudean
    • Președintele Camerei Deputaților – dl. Sorin-Mihai Grindeanu
    • Primul Ministru al României – dl. Ilie Bolojan
    • Fundația Konrad Adenauer – dr. Stefan Hofmann, Director
    • Asociația Foștilor Deținuți Politici din România – Niculina Moica, Președintă
    • CNSAS – Dr. Constantin Buchet, Președinte

12:30 – 13:30 | Pauză de cafea – Holul Sălii „C.A. Rosetti”

Secțiunea II

13:30 – 15:30|Masă rotundă – Arhivele și misiunea lor în reconstrucția societății democratice – Moderator: Ion M. Ioniță

Participanți:

    • Prof. dr. Igor Cașu – Agenția Națională a Arhivelor (ANA), Chișinău, Republica Moldova, Director
    • Dr. Cristian Anița – Arhivele Naționale ale României, Director
    • Col. Nevian Tunăreanu – Arhiva Serviciului Român de Informații (SRI)
    • Col. Nicoleta Șchiopu – Arhiva Serviciului de Informații Externe (SIE)
    • Comandor Marius Croitoru – Arhiva Ministerului Apărării Naționale (MApN)
    • Claudiu Românu – Penitenciarul Jilava, Director
    • Dr. Laura Cornea – Membră în Colegiul CNSAS

Secțiunea III

15:30 – 16:30 | Alocuțiuni ale foștilor președinți ai CNSAS

    • Prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru
    • Dr. Claudiu Secașiu

ZIUA II

Miercuri, 26 noiembrie 2025, ora 10:00 Aula Academiei Române

10:00 – 10:15 Cuvânt de deschidere – Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române

10:15 – 12:00 | Panel I – Deconspirarea, controverse etice și juridice

Moderatori: Prof. univ. dr. Virgiliu Țârău; Prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru

Comunicări susținute de:

    • Prof. univ. dr. Virgiliu Țârău, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – Justiția de tranziție, accesul la arhivele perioadei comuniste și deconspirarea ca problemă juridică și istorică în Centrul și Estul Europei
    • Prof. univ. dr. Novák Csaba-Zoltán, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca – Umbrele trecutului: dilemele morale ale deconspirării în cazul Pálfi
    • Dr. Florin Abraham, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului din cadrul Academiei Române (INST), Director – Deconspirarea activităților poliției politice și fenomenul nostalgiei post-totalitare
    • Prof. univ. dr. Gheorghe Cojocaru, Institutul de Istorie, Universitatea de Stat a Republicii Moldova – Studiul istoriei sovietice, stat şi societate în Republica Moldova. Probleme, controverse, perspective

12:00 – 12:30 | Pauză de cafea

12:30 – 15:00 | Panel II – Postcomunismul si pedagogia socială

Moderatori:

    • Conf. univ. dr. Matei Gheboianu, Facultatea de Istorie a Universității București, Decan
    • Prof. univ. dr. Florin Můller – Facultatea de Istorie a Universității București

Comunicări susținute de:

    • Dr. Mioara Anton, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Director – Trecutul idealizat: narațiunile nostalgiei comuniste
    • Conf. univ. dr. Daniela Popescu, Facultatea de Istorie a Universității din București – Trecutul din prezent: pedagogia amneziei sau lecțiile (ne)învățate ale sistemului educațional postcomunist
    • Dr. Dorin Dobrincu, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române – Un drum sinuos: deschiderea arhivelor comunismului românesc
    • Prof. univ. dr. Daniel Șandru, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Președinte – Construcția socială a nostalgiei prototalitare în România postcomunistă. Moduri de manifestare și instrumente de combatere.
    • Prof. univ. dr. Sorin Costreie, Administrația Prezidențială, Departamentul Educație și Cercetare, consilier prezidențial – (Post)Comunism și gândire critică

15:00 | Închiderea lucrărilor conferinței

Alocuțiune a Președintelui CNSAS, Dr. Constantin Buchet