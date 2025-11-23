CNSAS – 25 de ani de la deschiderea Arhivelor Securității. Postcomunismul românesc – 25-26 noiembrie 2025

Pe parcursul a două zile, între 25 și 26 noiembrie 2025, CNSAS marchează 25 de ani de la deschiderea Arhivelor Securității printr-o amplă conferință dedicată postcomunismului românesc.