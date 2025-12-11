Prima pagină » Social » Președinta Curții de Apel București acuză campanii de delegitimare a Justiției: Se creează un mediu ideal pentru contestarea morală a soluțiilor din dosarele grele

Președinta Curții de Apel București, Nicoleta Arsenie, avertizează că justiția este ținta unei campanii coordonate de delegitimare, în contextul finalizării unor dosare grele de către DNA, acțiuni care urmăresc să submineze încrederea publică înainte de pronunțarea verdictelor.
Președinta Curții de Apel București, Nicoleta Arsenie, trage un semnal de alarmă privind presiunile publice și campaniile îndreptate împotriva sistemului judiciar, afirmând că mediul creat în ultima perioadă riscă să afecteze profund încrederea în actul de justiție. Magistratul atrage atenția că, în pofida emoției populare generate de nume sonore din politică, „justiția nu înseamnă soluții prestabilite”, iar vinovăția nu este stabilită prin simpla emitere a unui rechizitoriu, ci doar după administrarea completă și echilibrată a probatoriului.

Arsenie acuză că, prin mesaje care depășesc limitele constituționale, justiția „a trecut de la câmp tactic la o arenă în care arbitrarul și diletantismul au valoare de lege”, susținând că există o preocupare evidentă de destructurare a puterii judecătorești și de înlocuire a acesteia „cu veritabile instanțe morale”.

Potrivit președintei Curții de Apel București, sistemul judiciar este supus unei campanii de „linșaj mediatic” și „demonizare”, prin contestarea întregii structuri de organizare, ridiculizarea conducerii și promovarea unor mesaje manipulate, uneori sub aparenta reprezentare profesională a unor persoane cu „eșec profesional-personal”. Arsenie pune întrebarea-cheie: „Cine beneficiază de delegitimarea simultană a DNA și a Curții de Apel București? Vedem acțiuni cu țintă de a crea haos controlat. Sincronizarea nu este accidentală”.

Declarațiile vin în contextul în care, spune magistratul, atacurile publice – inclusiv declarațiile judecătorului Beșu și afirmații anonime atribuite unui procuror – apar exact în momentul în care DNA finalizează și trimite în judecată dosare importante. Iar Curtea de Apel București, vizată direct în discursul critic, este instanța care urmează să le judece.

Se creează un mediu ideal pentru contestarea morală a oricărei soluții în astfel de dosare. Aceasta este rețeta clasică: distrugi încrederea în instituții înainte ca ele să se pronunțe, astfel încât verdictul să fie perceput ca nelegitim, indiferent care este”, a avertizat Arsenie.

