Elon Musk le spune celor 110.000 de protestatari ai lui Tommy Robinson să riposteze. „Violența vine la tine. Ripostezi sau mori”

Miliardarul și proprietarul platformei sociale X a vorbit prin legătură video la marșul „Uniți Regatul” (Unite the Kingdom), unde a cerut organizarea de alegeri generale și a acuzat guvernul britanic de neglijență în protecția cetățenilor.

„Există acest risc real de viol și crimă, de distrugere a țării și de dizolvare a întregului mod de viață. Dacă lupta vine la tine, nu ai de ales: fie ripostezi, fie mori”, a declarat Musk, în vârstă de 54 de ani, referindu-se la ceea ce el percepe drept amenințarea imigrației necontrolate.

Mitingul a degenerat ulterior în violențe, fiind raportate cel puțin 25 de arestări și 26 de ofițeri răniți, majoritatea în urma agresiunilor fizice cu scânduri, sticle și conuri de circulație. Susținătorii lui Robinson au încălcat cordoanele poliției pentru a se confrunta cu contraprotestatarii antirasisti din Piața Trafalgar. Ministrul de Interne Shabana Mahmood a condamnat atacurile asupra polițiștilor, subliniind că orice act criminal va fi pedepsit conform legii.

Musk a continuat să critice guvernul britanic și mass-media, susținând că BBC este „complice la distrugerea Marii Britanii” și că stânga politică „sărbătorește crimele”, referindu-se la moartea activistului american conservator Charlie Kirk. Miliardarul a mai afirmat că cetățenii britanici sunt împiedicați să își exercite dreptul la liberă exprimare și a îndemnat la „bun simț britanic” în fața a ceea ce el percepe ca o erodare rapidă a societății britanice.

Estimările poliției sugerează că între 110.000 și 150.000 de persoane au participat la marș, ceea ce ar putea fi cea mai mare demonstrație de extremă dreapta din istoria Marii Britanii.