Washingtonul anunță o „înăsprire majoră” a sancțiunilor împotriva Moscovei

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat miercuri că Washingtonul va anunța o nouă rundă de sancțiuni împotriva Moscovei, în urma amânării pe termen nelimitat a unei întâlniri dintre Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, Ungaria, pe tema războiului din Ucraina, potrivit Le Figaro.

„Vom anunța, fie astăzi târziu, după închiderea (bursei de pe Wall Street, nota editorului), fie mâine dimineață devreme, o înăsprire majoră a sancțiunilor împotriva Rusiei ”, a declarat Bessent reporterilor de la Casa Albă.

Miercuri, Bessent a declarat pentru Fox Business că noile sancțiuni vor fi „unele dintre cele mai severe”, menționând dezamăgirea lui Trump față de președintele rus Vladimir Putin și stadiul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, după summitul din Alaska de acum două luni, notează CNN.

„Președintele Putin nu s-a prezentat la masa negocierilor într-o manieră onestă și directă, așa cum speram. (…) Acestea sunt sancțiuni, nu tarife secundare. (…) Vor fi substanțiale și puternice, și îi îndemnăm pe aliații noștri europeni și din G7, precum și pe Canada și Australia, să ni se alăture,” a subliniat Bessent.