Directoarea Muzeului Luvru a fost audiată în Senatul Franței: „În ciuda muncii asidue depuse zilnic, am eșuat”

Directoarea Muzeului Luvru a recunoscut miercuri că pereții exteriori ai muzeului nu au fost suficient de bine acoperiți de camerele de supraveghere, la trei zile după ce un jaf, comis în timpul zilei, a șocat capitala franceză, potrivit France 24.

Senatorii au audiat-o pe Laurence des Cars cu privire la modul în care hoții au reușit duminică să fure bijuterii în valoare estimată la 88 de milioane de euro din muzeul de renume mondial în doar șapte minute.

Jaful a readus în discuție măsurile de securitate din muzeele franceze .

„În ciuda eforturilor noastre, în ciuda muncii asidue depuse zilnic, am eșuat”, a declarat des Cars parlamentarilor în prima sa declarație publică de după jaful de duminică.

Directoarea admite că punctul de intrare al hoților nu a fost acoperit adecvat de camerele de supraveghere

Des Cars a spus că toate alarmele funcționaseră în timpul spargerii, dar a recunoscut că camerele de securitate nu au acoperit în mod adecvat punctul de intrare al hoților.

„Singura cameră instalată este îndreptată spre vest și, prin urmare, nu a acoperit balconul implicat în spargere”, a spus ea.

„Există câteva camere de filmat perimetrale, dar sunt vechi”, a recunoscut ea. Supravegherea zidurilor exterioare ale muzeului „este extrem de insuficientă”.

Însă ea a apărat planul de securitate al muzeului, în valoare de 80 de milioane de euro, contestând un raport recent care menționa „întârzieri persistente” în punerea acestuia în aplicare.

Miercuri, președintele francez Emmanuel Macron a ordonat „accelerarea” măsurilor de securitate la Luvru, după ce muzeul din Paris și-a redeschis porțile pentru turiști.

Des Cars a declarat că și-a prezentat demisia duminică după furt, dar că Ministerul Culturii a refuzat-o.