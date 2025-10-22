Premierul Suediei cere intensificarea presiunii asupra lui Vladimir Putin pentru a încheia războiul

Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a afirmat miercuri că este momentul ca întreaga lume să exercite o presiune mai mare asupra președintelui rus Vladimir Putin, pentru ca războiul din Ucraina să se încheie.

Declarația a fost făcută la o conferință de presă comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Suedia.

Kristersson a subliniat că Suedia „stă foarte unită alături de dumneavoastră și de poporul ucrainean” și că sprijinul pentru Ucraina rămâne ferm.

Premierul a adăugat că întâlnirea de astăzi cu Zelenski și summitul de mâine de la Bruxelles reflectă „intensitatea cooperării dintre Ucraina și Suedia”.

Vizita liderului ucrainean la Stockholm are loc în contextul eforturilor europene de consolidare a sprijinului militar și politic pentru Ucraina, pe fondul intensificării atacurilor ruse în ultimele săptămâni.