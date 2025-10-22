Verdict istoric la Haga: Israelul e obligat să permită ONU livrarea ajutoarelor în Gaza

Cel mai înalt for juridic al Organizației Națiunilor Unite a emis miercuri un verdict istoric, prin care stabilește că Israelul este obligat să permită și să faciliteze fără obstacole livrarea ajutoarelor umanitare în Gaza, inclusiv a celor coordonate de Agenția ONU pentru refugiații palestinieni.

Opinia consultativă, formulată la cererea Adunării Generale a ONU, vine în contextul blocajului de facto impus de Israel activităților agenției umanitare în Gaza și Cisiordania.

„Statul Israel, ca putere ocupantă, este obligat să se asigure că populația teritoriului ocupat dispune de proviziile esențiale pentru viața de zi cu zi, inclusiv hrană, apă, adăpost, combustibil, medicamente și servicii medicale”, se arată în comunicatul Curții Internaționale de Justiție.

Foametea ca armă de război

Curtea a subliniat, cu 10 voturi pentru și unul împotrivă, că Israelul trebuie să „nu împiedice” eforturile de ajutorare internațională și să coopereze „prin toate mijloacele de care dispune” cu ONU și organismul său care gestionează ajutorul pentru refugiații palestinieni.

Totodată, judecătorii au menționat că „foametea nu poate fi folosită ca metodă de război” și că Israelul are obligația de a proteja personalul medical și umanitar, precum și de a respecta interdicția de strămutare forțată în teritoriile palestiniene ocupate.

Efecte dincolo de Haga

Curtea a respins, indirect, acuzațiile potrivit cărora o parte semnificativă a Agenției ONU pentru refugiații palestinieni ar avea legături cu Hamas, notând că Israelul „nu a demonstrat” o asemenea afirmație.

Deși nu este juridic obligatorie, decizia are greutate politică și morală semnificativă, punând presiune asupra Israelului să își respecte obligațiile internaționale în contextul crizei umanitare acute din Gaza.

O singură opinie diferită

Verdictul Curții de la Haga este însoțit de mai multe opinii și declarații separate care detaliază raționamentul juridic din spatele deciziei. Într-o declarație comună, judecătorii Ronny Abraham și Sarah Cleveland apreciază faptul că instanța „a reafirmat cu fermitate principiile fundamentale ale dreptului umanitar internațional” și subliniază că „protecția civililor și accesul umanitar neîngrădit nu pot fi condiționate politic”.

Judecătoarea Xue Hanqin a mers mai departe, notând că „obligațiile Israelului ca putere ocupantă sunt clare și imediate, iar nerespectarea lor subminează autoritatea dreptului internațional”.

În declarația proprie, judecătoarea Hilary Charlesworth a arătat că „activitatea agențiilor umanitare nu trebuie confundată cu disputele politice dintre părți”. Vicepreședinta Julia Sebutinde a anexat o opinie separată în care, deși exprimă rezerve privind amploarea mandatului Curții, recunoaște că „situația umanitară din Gaza impune o interpretare fermă a obligațiilor internaționale ale Israelului”.

Pe de altă parte, judecătorul Gómez Robledo a formulat o opinie parțial disidentă, considerând că anumite concluzii ale majorității depășesc stricta întrebare adresată Curții de Adunarea Generală a ONU.