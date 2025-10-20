Autoritățile din Gaza acuză Israelul de 80 de încălcări ale armistițiului

Biroul Media al Guvernului din Gaza a declarat luni că forțele israeliene au comis 80 de încălcări ale armistițiului stabilit la începutul lunii octombrie, acțiuni pe care le consideră o „încălcare flagrantă a dreptului umanitar internațional”.

Potrivit comunicatului, aceste încălcări ar fi inclus foc direct asupra civililor, bombardamente deliberate, lovituri aeriene simultane și arestarea mai multor civili.

Conform Al Jazeera, oficialii din Gaza susțin că atacurile israeliene au ucis cel puțin 97 de palestinieni de la intrarea în vigoare a încetării focului, pe 10 octombrie.

„Aceste practici reflectă atitudinea agresivă continuă a ocupației, dorința clară de escaladare pe teren și setea constantă de sânge și distrugere”, se arată în declarația biroului.