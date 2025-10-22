Germania: Deputații de extremă dreapta, suspectați de spionaj pentru Rusia

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), aflat în plină expansiune, a fost acuzat miercuri de spionaj pentru Rusia și alte state, de către adversarii politici.

„AfD abuzează de dreptul parlamentar de a pune întrebări pentru a investiga în mod flagrant infrastructura noastră critică. Impresia este că AfD lucrează, cu întrebările sale, pe baza unei liste comandate de Kremlin”, a declarat Georg Maier, ministrul de interne al statului Turingia, împărtășind „îngrijorarea sa crescândă” cu ziarul Handelsblatt.

„AfD a format o alianță cu mai multe state autoritare și colaborează cu Rusia, China și Coreea de Nord împotriva țării noastre”, a declarat și Konstantin von Notz, vicepreședinte al Comitetului de Revizuire a Informațiilor din Bundestag, într-un răspuns pentru AFP.

În aprilie 2024, în timpul unei dezbateri parlamentare, au apărut „întrebări parlamentare problematice” din partea AfD, existând suspiciunea că acestea erau adresate în numele „statelor autoritare”, a subliniat von Notz. Acest lucru, „a fost făcut pentru a-i ajuta în mod deliberat să slăbească țara noastră, să spioneze infrastructura noastră critică și să o saboteze”, a explicat Notz conform Le Figaro.

Un reprezentant al AfD a numit aceste acuzații „absurde”

Potrivit lui Georg Maier, din Partidul Social Democrat (SPD), AfD din Turingia a adresat 47 de întrebări privind infrastructura critică în ultimele 12 luni, cu „intensitate și precizie crescânde”.

„Infrastructură de transport sau digitală, energie sau aprovizionare cu apă… Partidul manifestă un interes deosebit pentru tehnologia și echipamentele poliției, în special în domeniul detectării și apărării cu drone, dar și pentru armată și protecție civilă”, a explicat Georg Maier.

Bernd Baumann, un reprezentant al AfD în Bundestag, a numit aceste acuzații „absurde”, subliniind responsabilitatea oponenților săi, care, aflați la putere, „au permis infrastructura germană să se deterioreze timp de decenii”. „Prin întrebările noastre, evidențiem aceste deficiențe în interesul cetățenilor”, a adăugat el.

Cancelarul german Friedrich Merz a desemnat luni AfD drept „principalul său adversar” politic înaintea unui an electoral aglomerat. Fondat în 2013, AfD care a ocupat locul doi în alegerile legislative din februarie anul trecut, este acum în fața partidului Merz în mai multe sondaje.