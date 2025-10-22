Germania trimite tineri voluntari pe străzi în zone cu mulți migranți

În timp ce Germania dezbate declarațiile cancelarului Friedrich Merz despre „aspectul orașelor” și prezența migranților în spațiul public, un oraș bavarez a venit cu o abordare complet diferită: Schweinfurt a lansat un proiect-pilot prin care tineri voluntari ies zilnic pe străzi pentru a menține liniștea și a întări sentimentul de siguranță al locuitorilor.

Proiectul Stadthelfer Schweinfurt (Ajutoarele orașului Schweinfurt) este gândit ca un exemplu de bune practici, care va fi implementat ulterior și în alte orașe din Germania. În oraș trăiesc comunități importante de migranți din Siria, Turcia, România, Bulgaria, Polonia și alte țări est-europene.

Printre voluntari sunt și migranți

Prima echipă a fost formată din zece tineri voluntari, cu vârste între 18 și 27 de ani, unii având origini migrante. Ei patrulează în perechi, mai ales după-amiaza și seara, în zonele considerate problematice din centrul orașului. Scopul este să vorbească cu oamenii, să aplaneze certuri minore, să ofere ajutor în situații de zi cu zi și să creeze o atmosferă mai sigură.

„Personal, nu am rețineri să vorbesc cu oamenii. Îmi place să interacționez și să-i ajut”, spune Hasan Hamo, liderul grupului, originar din Siria și stabilit în Germania din 2015, citat de BR24, postul public de radio și televiziune din Bavaria. Voluntarii pot fi recunoscuți ușor după ecusoane și șepcile albastre cu numele proiectului.

Fără puteri de control

Ajutoarele orașului nu sunt agenți de securitate și nu au puteri de sancționare. Ei nu pot cere acte și nu pot impune reguli, dar pot apela la patrulele de securitate sau la poliție, dacă situația o cere.

În restul timpului, oferă ajutor practic – părinților cu copii, vârstnicilor care urcă în autobuz sau trecătorilor care nu se descurcă cu sistemul de plată al transportului public.

„Scopul este să construim punți între oameni din medii diferite și să promovăm un climat de respect și conviețuire pașnică”, a explicat inițiatoarea proiectului, Claudia Federspiel, care conduce Departamentului de Integrare al orașului.

„Ajutoarele orașului”, instruite săptămânal

Potrivit autorităților, aproape jumătate dintre locuitori au cetățenie străină sau dublă. În ultimii ani, climatul din centrul orașului s-a deteriorat vizibil: grupuri mari de persoane, conflicte minore, mizerie și comportamente agresive au creat un sentiment de nesiguranță în rândul populației.

În același timp, prejudecățile față de migranți și tendințele populiste de dreapta s-au accentuat, iar organizatorii speră ca „ajutoarele orașului” să demonstreze că încrederea și dialogul, nu frica și excluderea, pot schimba atmosfera din comunitate: „Vrem să arătăm că dialogul și respectul pot fi mai puternice decât frica și prejudecățile”.

Primăria din Schweinfurt caută noi voluntari, între 18 și 30 de ani, care să se alăture proiectului. Tinerii care fac deja parte din proiect – elevi, studenți, ucenici sau angajați – sunt instruiți săptămânal și participă la cursuri de comunicare, de prevenire a conflictelor și activități de echipă.