Un român a bătut două tinere într-un tramvai din Bremen după ce le-a văzut sărutându-se

Două tinere de 18 și 19 ani au fost lovite vineri seara într-un tramvai din Bremen, după ce un bărbat de 25 de ani le-ar fi văzut sărutându-se, relatează ziarul german BILD.

Potrivit poliției, acesta le-ar fi insultat, apoi le-ar fi lovit cu pumnul în față. Una dintre victime a căzut inconștientă, moment în care bărbatul ar fi lovit-o cu piciorul în abdomen.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:00, iar un echipaj de poliție aflat în apropiere a observat agresiunea, a oprit tramvaiul și a reținut suspectul. Autoritățile au confirmat că agresorul este cetățean român.

Autoritățile au precizat că bărbatul era cunoscut poliției pentru „una sau două fapte anterioare”, fără a oferi detalii suplimentare.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar pentru vătămare corporală. Cazul este investigat și de Staatsschutz, structura responsabilă cu infracțiunile motivate de ură.

Cele două tinere au fost transportate la spital pentru îngrijiri și au putut pleca după tratament.

Autoritățile verifică în prezent imaginile de supraveghere și încearcă să identifice eventuali martori ai incidentului.