Prima pagină » Social » Un român a bătut două tinere într-un tramvai din Bremen după ce le-a văzut sărutându-se

Un român a bătut două tinere într-un tramvai din Bremen după ce le-a văzut sărutându-se

Un cetățean român a agresat două tinere într-un tramvai din Bremen. Poliția germană anchetează fapta ca posibilă infracțiune motivată de ură.
Un român a bătut două tinere într-un tramvai din Bremen după ce le-a văzut sărutându-se
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
07 dec. 2025, 19:05, Social

Două tinere de 18 și 19 ani au fost lovite vineri seara într-un tramvai din Bremen, după ce un bărbat de 25 de ani le-ar fi văzut sărutându-se, relatează ziarul german BILD.

Potrivit poliției, acesta le-ar fi insultat, apoi le-ar fi lovit cu pumnul în față. Una dintre victime a căzut inconștientă, moment în care bărbatul ar fi lovit-o cu piciorul în abdomen.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:00, iar un echipaj de poliție aflat în apropiere a observat agresiunea, a oprit tramvaiul și a reținut suspectul. Autoritățile au confirmat că agresorul este cetățean român.

Autoritățile au precizat că bărbatul era cunoscut poliției pentru „una sau două fapte anterioare”, fără a oferi detalii suplimentare.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar pentru vătămare corporală. Cazul este investigat și de Staatsschutz, structura responsabilă cu infracțiunile motivate de ură.

Cele două tinere au fost transportate la spital pentru îngrijiri și au putut pleca după tratament.

Autoritățile verifică în prezent imaginile de supraveghere și încearcă să identifice eventuali martori ai incidentului.

Recomandarea video

REZULTATE EXIT-POLL Curs-Avangarde la alegerile pentru Primăria București, la ora 21.00
G4media
Horoscop 8 decembrie 2025. Racii visează la o nouă carieră
Gandul
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Cancan
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport
Ucrainenii sunt îngroziți de nebunia lui Putin, care trimite fără oprire noi soldați pe front: „Dacă noi avem trei oameni, ei au 30”
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor