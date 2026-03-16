UPDATE. Doi miniștri ai Germaniei îl atacă frontal pe Trump: “Ce se așteaptă Trump să facă o mână de fregate europene și puternica Marină a SUA nu poate face? Nu este războiul nostru, nu l-am început noi, nu participăm”

Într-un interviu televizat, Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei, critică intervenția în Iran și spune că Berlinul nu va participa la conflictul militar, ci doar la negocieri. Ulterior, și ministrul Apărării din Germania l-a atacat pe președintele SUA.
Sorina Matei
16 mart. 2026, 11:08, Știri externe

UPDATE. “Ce se așteaptă Trump să facă o mână de fregate europene și puternica Marină a SUA nu poate face? Acesta nu este războiul nostru și nu l-am început noi. Germania nu va participa cu armata sa la securizarea Strâmtorii Ormuz”, a declarat astăzi, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

Acesta este al doilea membru al cabinetului Merz care îl atacă pe președintele SUA.

Știre inițială: „Dreptul internațional nu trebuie… să conducă la posibilitatea ca un regim nedrept precum Iranul să continue pur și simplu. Susținem dreptul internațional… dar există și eșecuri”, spune  Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei, într-o intervenție televizată.

Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei

„Vom fi în curând o parte activă a acestui conflict? Nu.

Nu vom participa la acest conflict.

„Dorim să participăm la negocieri, deoarece securitatea Strâmtorii Ormuz și a Mării Roșii va fi realizată doar printr-o soluție negociată, iar acest lucru va necesita discuții cu iranienii”, spune șeful diplomației de la Berlin.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că este sceptic și cu privire la o posibilă extindere a misiunii navale Aspides a Uniunii Europene în Strâmtoarea Ormuz.

„Va fi important ca Statele Unite și Israelul să clarifice momentul în care consideră că obiectivele militare ale operațiunii lor au fost atinse. Aici avem nevoie de mai multă claritate”, menționează el.

Wadephul a spus că misiunea de a ajuta transporturile comerciale să treacă prin Marea Roșie „nu a fost eficientă”. „Și de aceea sunt foarte sceptic că extinderea Aspides până la Strâmtoarea Ormuz ar oferi o mai mare securitate”, a declarat el într-un interviu acordat postului de televiziune german ARD.

