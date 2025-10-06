Germania suspectează că Rusia s-ar afla în spatele zborurilor de drone care au perturbat traficul aerian

Potrivit oficialului, aceste incidente au inclus și zboruri care au dus la întreruperea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din München, unde peste 10.000 de pasageri au rămas blocați, iar zeci de zboruri au fost anulate sau redirecționate.

„Presupunerea noastră este că Rusia este implicată în majoritatea acestor zboruri de drone”, a declarat Merz într-o conferință de presă.

El a adăugat că frecvența acestor incursiuni este fără precedent, chiar și în comparație cu perioada Războiului Rece. Cu toate acestea, niciuna dintre dronele observate nu era înarmată, toate având caracter de recunoaștere, ceea ce indică misiuni de supraveghere și colectare de informații, scrie Reuters.

Germania avertizează asupra unui nou val de drone rusești de recunoaștere în spațiul aerian european

Germania colaborează în prezent cu aliații din NATO pentru a analiza aceste activități și pentru a întări securitatea spațiului aerian. Cancelarul a subliniat că aceste acțiuni reprezintă o formă de intimidare și o încercare de destabilizare a securității europene.

„Este clar că ne confruntăm cu un nou tip de amenințare hibridă. Deși dronele nu sunt înarmate, scopul lor este să testeze reacțiile noastre și să obțină date sensibile despre infrastructura noastră”, a declarat Merz.

Germania solicită răspuns ferm din partea NATO

Incidentele cu drone rusești de recunoaștere vin într-un context de tensiuni sporite între Occident și Rusia, pe fondul conflictului prelungit din Ucraina și al acțiunilor agresive ale Kremlinului în regiunea baltică. Experții militari consideră că aceste zboruri pot face parte dintr-o campanie de testare a apărării aeriene a Europei.

Autoritățile germane avertizează cetățenii să rămână vigilenți și să raporteze orice activitate aeriană neobișnuită, în special în apropierea infrastructurii critice. În același timp, guvernul federal lucrează la modernizarea sistemului de apărare anti-dronă, în colaborare cu alți parteneri europeni.