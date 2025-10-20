Jürgen Klopp vrea ca Germania să renunțe la obiectivul de a câștiga Campionatul Mondial: „Alte țări sunt pur și simplu prea bune”

Jürgen Klopp, fost antrenor al Borussiei Dortmund și al lui Liverpool, care este acum șeful departamentului global de fotbal al companiei Red Bull, a spus în ediția de luni a revistei sportive Kicker că asta nu este abordarea potrivită, având în vedere forța echipelor precum Spania, Franța sau Anglia.

Selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann, a declarat de mai multe ori în trecut că țintește titlul la turneul din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada.

„Ar trebui să renunțăm la ideea că trebuie să câștigăm doar pentru că participăm”

Klopp a recunoscut că Germania are „o echipă grozavă, mai ales atunci când toți cei accidentați vor reveni”, dar a adăugat că „ar trebui să renunțăm la ideea că, dacă participăm la turneu, trebuie neapărat să îl și câștigăm”.

„Nu știu sau nu înțeleg exact de ce ar trebui să fie așa și de ce trebuie să regândim totul dacă suntem eliminați în semifinale sau în sferturi”, a spus el.

„Alte țări sunt pur și simplu prea bune pentru asta, fie că e vorba de Franța sau Spania. Sau Anglia, care ar fi putut câștiga mai mult în ultimii ani, având în vedere resursele de care dispune”, a subliniat Klopp.

Germania a câștigat ultima dată Cupa Mondială în 2014, iar apoi a fost eliminată în faza grupelor în 2018 și 2022.

Klopp respinge ideea „specialiștilor” și cere o ligă U21

În interviu, Klopp a respins și opinia lui Markus Krösche, membru al consiliului de conducere al clubului Eintracht Frankfurt, care susținuse că Germania are nevoie din nou de mai mulți specialiști pe diverse posturi din teren.

„Nu cred că formarea de specialiști ajută”, a spus Klopp.

El a adăugat că mai important este ca mai mulți tineri talentați să ajungă în fotbalul profesionist, reiterând apelul său pentru crearea unei ligi interne de tineret sub 21 de ani, ca pas intermediar, o propunere care însă a fost primită cu răceală de cluburi.

Germania este una dintre cele mai de succes echipe naționale din istoria fotbalului mondial, cu patru titluri de campioană mondială (1954, 1974, 1990, 2014) și patru finale pierdute (1966, 1982, 1986, 2002). Doar Brazilia, cu cinci trofee, are un palmares mai bogat.