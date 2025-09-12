Dublu campion mondial la natație a ales „Jocurile Dopajului” pentru a câștiga 1 milion de euro. David Popovici pierde un mare adversar 

Benjamin Proud a obținut medalia de argint la Paris 2024 și este dublu campion mondial. La 31 de ani, se retrage pentru a obține în mai un premiu mai mare la „Enhanced Games”, (n.r. Jocurile Dopajului”).

Enhanced Games sau Jocurile îmbunătățite este un eveniment multisport fondat de omul de afaceri australian Aron D’Souza. Competiția ar permite sportivilor să folosească substanțe care îmbunătățesc performanța fără a fi supuși testelor antidrog.

Ediţia inaugurală a Enhanced Games va avea loc în luna mai 2026, la Las Vegas, cu probe de înot, atletism şi haltere pentru sportivii care utilizează substanţe interzise, spre consternarea organismelor antidoping. Printre organizaţiile care au reacţionat se numără şi Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD), scrie La Vanguardia.

Ben, dublul campion mondial, se retrage „pe ușa din spate”

Benjamin Proud este unul dintre marii specialiști ai vitezei în înot. Palmaresul englezului de 31 de ani, unul dintre cei mai populari sportivi din Marea Britanie după Adam Peaty sau Tom Daley, vorbește de la sine: argint în proba de 50 m liber la ultimele Jocuri Olimpice de la Paris și dublu campion mondial. De asemenea, performanțele sale cronometre sunt remarcabile: cu 21,11 secunde, este al cincilea cel mai rapid înotător din istorie, depășit doar de César Cielo, Caeleb Dressel, Alain Bernard și Cameron McEvoy.

🏊‍♂️ Ben Proud joins the @Enhanced_Games.

🇬🇧 He becomes our first British athlete.

🙌 Welcome to @Enhanced. pic.twitter.com/1boOetxzsN — Enhanced Games (@enhanced_games) September 10, 2025

Însă toată această faimă și influență în societatea britanică au fost puse sub semnul întrebării de o decizie controversată, pe care federația britanică de natație o consideră „o mare dezamăgire”.

Înotătorul a decis să se retragă „pe ușa din spate” și a anunțat pe rețelele de socializare și la BBC că se va pregăti pentru a participa la Jocurile dopajului în mai, Enhanced Games, care vor avea loc la Las Vegas (SUA). Proud va concura la 50 m liber și 50 m fluture și, dacă va doborî recordul mondial, va câștiga 1 milion de dolari și respectiv 200.000, adică aproximativ un milion de euro în total, mult mai mult decât a câștigat probabil de-a lungul carierei din premii și burse.

„Cred că [Jocurile Îmbunătățite] oferă posibilitatea de a te remarca într-un mod complet diferit”, a declarat pentru BBC Sport. „Fiind realist, până la acest am realizat tot ce putea realiza, iar programul Enhanced îmi oferă o nouă oportunitate. Cu siguranță, nu cred că acest lucru subminează sportul curat. Respect foarte mult sportul acest sport și nu m-aș retrage știind că am făcut ceva împotriva regulilor”, a adăugat el.

Niciun sportiv nu mai poate reveni în circuitul internațional

Particularitatea acestor jocuri, care au stârnit deja controverse în mai multe sectoare și față de care World Aquatics a subliniat că niciun participant nu mai poate reveni în circuitul internațional, este că se permit substanțele dopante „într-o manieră controlată”.

„Nu permit participarea nimănui care ar fi sub stres sau ar prezenta vreun risc pentru sănătate”, explică Proud, care a făcut acest pas, la fel ca alți înotători anteriori. Unul dintre ei este Kristian Gkolomeev, care a câștigat premiul în ediția precedentă, înotând 50 m liber în 20,89 secunde, cu doar două sutimi mai repede decât brazilianul César Cielo (20,91 secunde).

Reacțiile nu au întârziat. În afară de opiniile exprimate pe rețelele de socializare, federația britanică s-a arătat cea mai fermă. Aceasta a declarat: „Suntem profund dezamăgiți să aflăm că un sportiv britanic din programele noastre olimpice sau paralimpice ar susține un eveniment de acest tip. Lucrăm urgent cu colegii noștri de la Aquatics GB pentru a stabili dacă Proud este eligibil pentru finanțare publică. Totuși, este clar că orice încălcare a regulilor antidoping contravine politicilor pe care orice sportiv trebuie să le respecte pentru a primi finanțare de la UK Sport”.