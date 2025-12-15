Aryna Sabalenka, desemnată pentru al doilea an consecutiv „Jucătoarea Anului” în circuitul WTA

Aryna Sabalenka a fost aleasă „Jucătoarea Anului” pentru al doilea sezon consecutiv. Sportiva din Belarus este doar a treia jucătoare de tenis din ultimii 15 ani care reușește această performanță de mai multe ori.
Belarusa a dominat sezonul 2025. A disputat 9 finale, a câștigat 4 titluri, bifând 63 de victorii.
A stabilit un record absolut la premii într-un singur sezon: 15.008.519 dolari.
Aryna Sabalenka a petrecut întregul an pe locul 1 mondial și a încheiat sezonul pentru a doua oară la rând în fruntea clasamentului WTA. A urcat pe locul 12 all-time la numărul de săptămâni ca lider mondial.
Reprezentanții circuitului WTA au mai anunțat și alte premii, luni.
Siniakova și Townsend au avut un sezon istoric, cu titlu de Grand Slam la Australian Open, victorie la Dubai și finală la US Open. Townsend a devenit numărul 1 mondial la dublu pentru prima dată în carieră și prima mamă care reușește această performanță.
Siniakova a ajuns la 174 de săptămâni ca lider mondial la dublu, fiind a treia all-time și egalând recordul Martinei Navratilova la numărul de finale de sezon pe locul 1 (cinci).
Amanda Anisimova a avut un sezon de excepție: 5 finale jucate; primele două titluri WTA 1000 din carieră (Doha și Beijing); primele finale de Grand Slam, la Wimbledon și US Open; debut în Top 10 și calificare la WTA Finals.
Belinda Bencic a primit premiul după revenirea în circuit după ce a născut. Elvețianca a câștigat titlul de la Abu Dhabi. Totodată, a ajuns pentru prima dată în semifinale la Wimbledon și a încheiat sezonul cu al 10-lea trofeu al carierei, la Tokyo.
La doar 19 ani, Victoria Mboko a fost revelația sezonului. Pornită din afara Top 300, canadianca a urcat până pe locul 18 mondial. A impresionat la Miami, Roland Garros și Wimbledon. Momentul de vârf a fost titlul WTA 1000 de la Montreal, unde a învins patru campioane de Grand Slam. Mboko a mai câștigat și turneul WTA 250 de la Hong Kong.