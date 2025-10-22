Prima pagină » Știri externe » Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile

Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina este pregătită pentru pentru negocieri diplomatice cu Rusia, însă afirmă că nu va ceda din teritoriile țării.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Daiana Rob
22 oct. 2025, 19:01, Știri externe

Oficialul a reiterat că termenii negocierilor nu vor implica cedări teritoriale. Mesajul a fost transmis cu prilejul unei conferințe de presă susținute în cadrul vizitei sale în Suedia, potrivit Ukrainska Pravda. 

Zelenski a precizat că Ucraina este pregătită pentru armistițiu și este gata să urmeze pași diplomatici pentru încheierea războiului, însă refuzul de a ceda teritorii rămâne o condiție.

„Nu este vorba despre kilometri, ci despre case, despre poporul nostru, despre istorie. Este vorba despre integritatea noastră teritorială”, a afirmat Zelenski.

Oficialul ucrainean a adăugat că a purtat aceeași discuție și cu Donald Trump. Zelenski a afirmat că nu vede ca Rusia să fie încă pregătită pentru negocieri diplomatice cu Ucraina, acuzând că Federația Rusă face eforturi cu scopul de a tergiversa deciziile actorilor politici la nivel mondial.

„Toate eforturile diplomatice pe care le demonstrează prin apeluri sau mesaje au scopul de a întârzia luarea unor decizii ferme de către America și Europa, cum ar fi impunerea de sancțiuni”, a declarat Zelenski.

El a mai adăugat și că momentul în care Rusia va fi pregătită pentru negocieri diplomatice cu Ucraina se va observa.