Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile

Oficialul a reiterat că termenii negocierilor nu vor implica cedări teritoriale. Mesajul a fost transmis cu prilejul unei conferințe de presă susținute în cadrul vizitei sale în Suedia, potrivit Ukrainska Pravda.

Zelenski a precizat că Ucraina este pregătită pentru armistițiu și este gata să urmeze pași diplomatici pentru încheierea războiului, însă refuzul de a ceda teritorii rămâne o condiție.

„Nu este vorba despre kilometri, ci despre case, despre poporul nostru, despre istorie. Este vorba despre integritatea noastră teritorială”, a afirmat Zelenski.

Oficialul ucrainean a adăugat că a purtat aceeași discuție și cu Donald Trump. Zelenski a afirmat că nu vede ca Rusia să fie încă pregătită pentru negocieri diplomatice cu Ucraina, acuzând că Federația Rusă face eforturi cu scopul de a tergiversa deciziile actorilor politici la nivel mondial.

„Toate eforturile diplomatice pe care le demonstrează prin apeluri sau mesaje au scopul de a întârzia luarea unor decizii ferme de către America și Europa, cum ar fi impunerea de sancțiuni”, a declarat Zelenski.

El a mai adăugat și că momentul în care Rusia va fi pregătită pentru negocieri diplomatice cu Ucraina se va observa.