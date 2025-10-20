Israel anunță reluarea armistițiului și a livrărilor de ajutor umanitar după atacuri soldate cu 26 de morți în Gaza

Incidentul reprezintă cel mai grav test al armistițiului încheiat la începutul lunii octombrie. Președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul mediat de SUA rămâne în vigoare și a precizat că liderii Hamas poate nu au fost implicați în încălcările recente. „Oricum, situația va fi gestionată dur, dar corect”, a spus Trump, duminică, potrivit Reuters.

Confruntarea a început după ce militanți palestinieni au lansat o rachetă antitanc și foc asupra trupelor israeliene, ucigând doi soldați israelieni. În replică, armata israeliană a lovit ținte ale Hamas, inclusiv comandanți de teren, tuneluri și depozite de arme. Unele dintre lovituri au vizat școli transformate în adăposturi pentru persoane strămutate.

Livrările de ajutor umanitar în Gaza umrează să fie reluate luni, la presiunea SUA, după ce Israel anunțase o suspendare temporară ca răspuns la ceea ce a descris drept o încălcare „flagrantă” a armistițiului de către Hamas.

Rafah, principalul punct de trecere spre Egipt, rămâne închis până la îndeplinirea obligațiilor de către Hamas, inclusiv predarea corpurilor ultimelor persoane decedate aflate în captivitate.

Vicepreședintele american JD Vance a explicat că există aproximativ 40 de celule Hamas necontrolate, iar dezarmarea completă va necesita implicarea unor forțe internaționale pentru menținerea ordinii și securității pe teren.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să răspundă ferm la încălcările armistițiului. În ciuda reluării armistițiului, tensiunile rămân ridicate, iar un număr mare de palestinieni s-au refugiat temporar din casele lor și au făcut provizii urgente în piețele principale din Nuseirat și Khan Younis.

Armistițiul a intrat în vigoare pe 10 octombrie, punând capăt unor ani de conflict, însă disputele privind livrarea ajutorului și predarea corpurilor rămân nerezolvate, iar provocările legate de dezarmarea Hamas și stabilizarea guvernării în Gaza continuă.