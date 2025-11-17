Germania va relua exporturile de arme către Israel de săptămâna viitoare

Germania își propune să ridice suspendarea vânzărilor de arme către Israel începând de săptămâna viitoare.

Măsura vine după acordul de încetare a focului anunțat luna trecută, potrivit declarațiilor unui purtător de cuvânt al guvernului făcute luni.

„Guvernul va reveni, ca regulă generală, la revizuiri de la caz la caz în deciziile privind exporturile de arme și va răspunde la evoluțiile ulterioare”, a spus purtătorul de cuvânt.

Reluarea livrărilor se referă la exporturile blocate în august, iar data stabilită pentru reluarea lor este 24 noiembrie, conform aceleiași surse oficiale.

Germania ocupă poziția de al doilea mare furnizor de arme pentru Israel, după Statele Unite.

Suspendarea anunțată în august a venit având în vedere existența presiunilor tot mai mari din societate legate de conflictul din Gaza.

Măsura a vizat armele și echipamentele care puteau fi folosite în Fâșia Gaza. Alte categorii de tehnică militară au continuat să fie aprobate, fiindcă erau considerate esențiale pentru apărarea Israelului împotriva unor atacuri.

Purtătorul de cuvânt a precizat că Germania își păstrează, totuși, angajamentul pentru o pace durabilă între israelieni și palestinieni, pe baza soluției cu două state.

De asemenea, Germania va continua să își mențină implicarea în eforturile de reconstrucție din Fâșia Gaza.