Coreea de Sud doreşte să menţină relaţiile pozitive cu Japonia sub noul premier Takaichi

Lee Jae Woong, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe sud-coreean a transmis: „Vom continua să comunicăm îndeaproape şi să cooperăm cu noul Cabinet al Japoniei pentru a menţine parcursul pozitiv în relaţiile bilaterale”.

Acesta a mai adăugat că speră ca cele două state să consolideze o „relaţie orientată spre viitor”, menţionând provocările contextul geopolitic şi comercial cu care se confruntă.

Marţi, parlamentul de la Tokyo a ales-o pe ultraconservatoarea Sanae Takaichi în funcţia de prim-ministru, aceasta devenind prima femeie care conduce guvernul japonez.

Lidera conservatoare a obţinut sprijinul necesar în urma unei alianţe de ultim moment cu formaţiunea de dreapta Partidul Inovaţiei din Japonia (Ishin no Kai), condus de guvernatorul din Osaka, Hirofumi Yoshimura.