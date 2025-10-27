Donald Trump a aterizat în Japonia pentru întâlnirea cu noul premier Sanae Takaichi

Trump a petrecut duminică în Malaezia, participând la un summit regional, iar vizita sa în Asia se concentrează pe negocierile comerciale și pe viziunea „America First” asupra comerțului internațional.

Este așteptat ca Takaichi să îi transmită președintelui american că Tokyo este dispus să facă mai mult în domeniul securității, după ce a declarat vineri în fața parlamentarilor că intenționează să consolideze capacitățile de apărare ale Japoniei, ajungând la cheltuieli de până la 2% din PIB, conform agenției Reuters.

În decursul săptămânii, Trump va participa și la Summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), unde se va întâlni cu președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, dar și cu președintele Chinei, Xi Jinping, marcând prima întâlnire în șase ani.

De asemenea, tot luni, președintele american a declarat că Statele Unite și China sunt aproape de a ajunge la un acord comercial, afirmând: „Am mult respect pentru președintele Xi și cred că vom ajunge la o înțelegere. Va fi foarte interesant”.