Președintele american Donald Trump a avertizat că Hamas va fi „eradicată” dacă încalcă acordul din Gaza cu Israelul, dar a spus că grupării i se va oferi șansa de a menține armistițiul.
Trump amenință că va „eradica” Hamas dacă gruparea încalcă acordul de armistițiu din Gaza
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 oct. 2025, 06:56, Știri externe

Președintele american Donald Trump a avertizat luni Hamas că va fi „eradicată” dacă va încălca acordul încheiat cu Israelul în Gaza, dar a spus că va oferi grupării militante palestiniene o șansă de a onora armistițiul.

Vicepreședintele JD Vance s-a îndreptat spre Israel la scurt timp după comentariile lui Trump, alăturându-se altor doi reprezentanți americani de rang înalt, după ce violențele din weekend au amenințat să distrugă fragilul armistițiu.

„Am făcut o înțelegere cu Hamas prin care vor fi foarte buni, se vor purta frumos, vor fi drăguți”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, în timp ce l-a primit pe premierul australian Anthony Albanese.

„Și dacă nu sunt, vom merge și îi vom eradica, dacă va trebui. Vor fi eradicați, iar ei știu asta.”

Trump a contribuit la mediarea acordului din Gaza în urmă cu aproape două săptămâni, dar acordul a fost amenințat în mod repetat, Israelul acuzând Hamas că tergiversează în predarea ostaticilor morți și că lansează atacuri.

Principalul negociator al Hamas, Khalil al-Hayya, a declarat pentru postul de televiziune egiptean Al-Qahera News că gruparea este încă angajată față de acordul de încetare a focului.