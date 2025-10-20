Gaza: Cel puțin 24 de trupuri au fost aduse la spitalul al-Awda în ultimele 24 de ore

Noi atacuri aeriene israeliene au lovit mai multe regiuni din Fâșia Gaza, provocând cel puțin 42 de morți în ultimele 24 de ore, cel mai grav val de violențe de la încetarea focului anunțată pe 10 octombrie.

Potrivit spitalului al-Awda, cel puțin 24 de trupuri neînsuflețite și 74 de persoane rănite au fost aduse la unitatea medicală în cursul zilei de ieri.

Forțele israeliene au vizat mai multe zone dens populate, inclusiv o tabără de persoane strămutate din Nuseirat, unde șase palestinieni au fost uciși.

Alte șase persoane au murit în urma unui atac asupra unui grup de civili în nordul Gazei, potrivit serviciilor palestiniene de apărare civilă.

Atacuri au fost raportate și în sudul Gazei, inclusiv în orașul Rafah, unde mai multe clădiri rezidențiale au fost distruse.

Situația umanitară rămâne critică, spitalele din enclavă fiind copleșite de numărul mare de răniți, scrie agenția Wafa.