Ministrul de externe al Irlandei cere deschiderea imediată a punctului de trecere Rafah

Ministrul de externe al Irlandei, Simon Harris, a declarat luni, la reuniunea miniştrilor de externe ai Uniunii Europene de la Luxemburg, că redeschiderea punctului de trecere Rafah trebuie să fie „o prioritate absolută” pentru a permite accesul ajutorului umanitar în Fâşia Gaza.

„Este important ca încetarea focului să fie respectată. Ştim cu toţii cât de dificil a fost să ajungem până aici”, a spus Harris, subliniind că este nevoie de o creştere semnificativă a volumului de ajutoare care intră în Gaza.

Declaraţiile oficialului irlandez vin în contextul discuţiilor internaţionale privind menţinerea armistiţiului şi facilitarea ajutorului umanitar pentru populaţia afectată de conflictul dintre Israel şi Hamas, potrivit Al Jazeera.