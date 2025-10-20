Israel: Hamas a trecut de două ori linia de demarcaţie în zona Shujaiya

Ministerul de Externe al Israelului a declarat că forţele Hamas au încălcat de două ori „linia galbenă”, o zonă de securitate stabilită în regiunea Shujaiya, din Fâşia Gaza.

Incidentul survine după un atac coordonat al grupării islamiste în urma căruia doi militari israelieni au fost ucişi joi.

„Aceste încălcări vin după ce Hamas a desfăşurat un atac coordonat care a dus la moartea a doi soldaţi ai IDF. Israelul va acţiona întotdeauna pentru a-şi proteja civilii şi soldaţii împotriva oricărei ameninţări”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Anterior, armata israeliană a transmis că trupele sale au deschis focul asupra mai multor persoane care au traversat linia de demarcaţie şi au reprezentat „o ameninţare imediată” pentru soldaţii aflaţi în zonă.