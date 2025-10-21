Nicolas Sarkozy intră în închisoare. Primul fost preşedinte francez modern încarcerat

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, contestă atât condamnarea, cât şi decizia neobişnuită a judecătorului de a-l încarcera în aşteptarea apelului. Călătoria sa de la Palatul Elysée prezidenţial la celebra închisoare La Santé din Paris a captivat Franţa.

Unul dintre fiii fostului preşedinte, Louis Sarkozy, a organizat marţi dimineaţă un miting în sprijinul tatălui său în cartierul de lux din Paris unde Sarkozy locuieşte împreună cu soţia sa, Carla Bruni-Sarkozy. Supermodelul devenit cântăreaţă a distribuit pe reţelele de socializare fotografii cu copiii lui Sarkozy şi cântece în onoarea lui de la condamnare.

Preşedintele Emmanuel Macron, aflat în dificultate politică, l-a primit pe conservatorul Sarkozy la palatul prezidenţial săptămâna trecută.

„Am fost întotdeauna foarte clar în declaraţiile mele publice cu privire la independenţa justiţiei în rolul meu, dar era normal din punct de vedere uman să-l primesc pe unul dintre predecesorii mei în acest context”, a declarat Macron luni.

Sarkozy a declarat pentru Le Figaro că se aşteaptă să fie ţinut în izolare, unde va fi separat de ceilalţi deţinuţi din motive de securitate. O altă posibilitate este plasarea sa în secţiunea închisorii destinată deţinuţilor „vulnerabili”, cunoscută în limbajul colocvial drept secţiunea VIP.

„Nu mi-e frică de închisoare. Voi ţine capul sus, inclusiv în faţa porţilor La Santé”, a declarat Sarkozy pentru ziarul La Tribune Dimanche. „Voi lupta până la capăt”.

Conform relatărilor presei, fostul preşedinte şi-a pregătit bagajul pentru închisoare, cu haine şi cele 10 fotografii de familie pe care are voie să le aducă. De asemenea, va aduce trei cărţi – numărul maxim permis –, printre care „Contele de Monte Cristo” de Alexandre Dumas, al cărui erou evadează dintr-o închisoare insulară înainte de a căuta răzbunare.

Judecătorul din Paris a decis că Sarkozy va începe să ispăşească pedeapsa fără a aştepta audierea apelului său, din cauza „gravităţii perturbării ordinii publice cauzate de infracţiune”.

Conform hotărârii, fostul preşedinte va putea depune o cerere de eliberare la curtea de apel numai după ce va fi în spatele gratiilor, iar judecătorii vor avea la dispoziţie până la două luni pentru a procesa cererea.