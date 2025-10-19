Prima pagină » Știri externe » Fostul președinte Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare, afirmă că nu se teme de detenție

Fostul președinte Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare, afirmă că nu se teme de detenție

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să înceapă, marți, executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, după condamnarea definitivă în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din Libia, în anul 2007.
19 oct. 2025

Potrivit publicației La Tribune Dimanche, citată de Reuters, Sarkozy va fi încarcerat la închisoarea La Santé din Paris, începând cu 21 octombrie. Într-un interviu acordat ziarului, fostul lider francez a declarat că este pregătit pentru acest moment și că nu se teme de închisoare.

„Nu mi-e frică de închisoare. Voi ține capul sus, chiar în fața porților de la La Santé”, a spus Sarkozy, adăugând că nu solicită tratamente preferențiale.

Nicolas Sarkozy își va petrece timpul în închisoare scriind o carte

Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, a afirmat că intenționează să folosească perioada detenției pentru a scrie o nouă carte. De asemenea, el a transmis că nu vrea să se plângă și nici să primească compasiune în timpul încarcerării.

Condamnarea sa este legată de eforturile consilierilor săi de a obține fonduri din Libia, în perioada regimului condus de Muammar Gaddafi, pentru finanțarea campaniei prezidențiale din 2007.

Sarkozy a negat constant acuzațiile și a făcut apel împotriva verdictului, insistând că este nevinovat.

Cazul său rămâne unul dintre cele mai sonore scandaluri politice din istoria recentă a Franței, punând sub semnul întrebării integritatea clasei politice de la Paris și relațiile sale cu regimurile autoritare de altădată.