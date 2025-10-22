Congresul SUA: Rusia ar putea fi desemnată „stat sponsor al terorismului”, în rând cu Iranul sau Coreea de Nord

Legislatorii americani din ambele partide, republicani și democrați, au lansat marți o inițiativă comună pentru a crește presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin, cerând întoarcerea imediată a celor aproximativ 19.000 de copii ucraineni răpiți în timpul războiului. Dacă Moscova nu se conformează, proiectul prevede desemnarea Rusiei ca „stat sponsor al terorismului”, o măsură cu consecințe economice și diplomatice majore.

Textul de lege a fost introdus în Camera Reprezentanților de republicanul Brian Fitzpatrick și democratul Bill Keating, sub denumirea „Legea privind desemnarea Federației Ruse ca stat sponsor al terorismului”.

„Putin a răpit peste 19.000 de copii ucraineni, nu din întâmplare, ci printr-un plan. Un act deliberat, calculat, de terorism. Am introdus o legislație bipartizană care transmite un ultimatum clar: returnați acești copii sau suportați întreaga greutate a desemnării ca stat sponsor al terorismului”, a declarat congresmanul republican, citat de Kyiv Post.

Termen pentru Rusia: 60 de zile

Proiectul oferă un termen de 60 de zile pentru ca secretarul de stat al SUA să confirme că toți copiii au fost returnați și reintegrați. În caz contrar, desemnarea ar deveni automată, atrăgând sancțiuni severe și izolarea diplomatică a Moscovei.

Printre consecințele directe s-ar număra interzicerea completă a exporturilor americane către Rusia, înghețarea activelor rusești din SUA, restricții drastice asupra tranzacțiilor financiare internaționale și pedepsirea oricărei țări sau companii care colaborează economic cu Kremlinul. De asemenea, relațiile diplomatice ar fi reduse la minimum, plasând Rusia în aceeași categorie cu Iranul, Coreea de Nord, Siria și Cuba.

„Rusia și-a câștigat locul pe această listă”, a precizat republicanul Lindsey Graham, reprezentant al Carolinei de Sud, referindu-se la cele patru țări aflate deja sub această etichetă.

Inițiativă similară în Senat. Eticheta nu este simbolică

În Senat, un grup de senatori din ambele partide promovează o inițiativă similară, axată pe răpirea copiilor – considerată „o crimă de război care stă la baza acuzației formulate de Curtea Penală Internațională împotriva lui Vladimir Putin”.

Legislatorii americani au subliniat că măsura nu este una simbolică: „O desemnare ca stat sponsor al terorismului are consecințe reale. Va face ca fiecare dolar, fiecare transport, fiecare tranzacție care atinge Kremlinul să fie mai periculoasă și mai costisitoare”.

Trump ar putea să nu fie de acord

Deși proiectele de lege înaintează rapid în Congres, adoptarea finală rămâne incertă, întrucât Casa Albă ar putea fi de partea unei etichete mai flexibile, precum cea de „stat agresor”.

În Congresul SUA, procesul legislativ presupune ca atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul să adopte propriile versiuni ale unei legi înainte ca aceasta să devină oficială. În acest caz, cele două inițiative – una în Cameră și alta în Senat – urmăresc același obiectiv, dar urmează trasee separate. Dacă ambele texte vor fi aprobate, ele vor fi armonizate într-o formă comună și trimise președintelui pentru promulgare sau respingere prin veto.