Congresul SUA: Anchetă deschiză privind Starlink și centrele frauduloase din Myanmar

O comisie a Congresului american a deschis o anchetă privind Starlink, compania lui Elon Musk, pentru a determina rolul jucat de serviciul de internet prin satelit în furnizarea de conexiuni către centre de fraudă din Myanmar, potrivit AFP.

Lucrările acestei comisii mixte Senat-Cameră au început în iulie și vin în contextul în care AFP a dezvăluit că mai multe dintre aceste centre erau echipate cu receptoare Starlink, care, în trei luni, a devenit cel mai mare furnizor de internet din țară.

Se spune că centrele frauduloase acuzate de extorcarea de miliarde de dolari la nivel mondial s-au extins rapid în Myanmar și folosesc acum antene Starlink, la câteva luni după o operațiune de „eradicare”.

Zeci de clădiri noi au apărut în aceste complexe securizate, unde se efectuează apeluri și conexiuni frauduloase la internet, de-a lungul graniței cu Thailanda, în jurul orașului Myawaddy (sud-est).

Rânduri lungi de antene Starlink erau vizibile pe unele acoperișuri, conform imaginilor surprinse cu drona de AFP.