SUA sancţionează reţele de escrocherii cibernetice de miliarde din Myanmar şi Cambodgia

Reţele criminale au traficat sute de mii de persoane în centre din Asia de Sud-Est, în special de-a lungul graniţei dintre Thailanda şi Myanmar, unde acestea au fost forţate să lucreze în condiţii de sclavie şi să fraudeze străini online.

„Industria escrocheriilor cibernetice din Asia de Sud-Est nu doar că ameninţă bunăstarea şi securitatea financiară a americanilor, dar supune şi mii de oameni sclaviei moderne”, a declarat John K. Hurley, subsecretar al Trezoreriei pentru terorism şi informaţii financiare, într-un comunicat.

Escrocheriile includ spălare de bani, jocuri de noroc ilegale şi convingerea victimelor să facă investiţii frauduloase, iar operatorii sunt adesea persoane, de regulă străini, traficate şi constrânse să lucreze în astfel de centre de fraudă.

Printre entităţile sancţionate se numără nouă companii şi persoane din Shwe Kokko, un oraş din statul Karen, aflat la graniţa cu Thailanda.

Sancţiunile SUA au ca scop blocarea fondurilor pentru reţelele criminale, care au prosperat în regiuni aflate atât sub controlul miliţiilor.

La Shwe Kokko, operatorii atrăgeau persoane din întreaga lume cu oferte înşelătoare, apoi le închideau, le maltratau şi le forţau să comită fraude online pentru reţelele criminale, a precizat Departamentul Trezoreriei.

Infractorii foloseau adesea sclavia prin datorie, violenţa şi ameninţarea cu prostituţia forţată ca parte a tacticilor lor de constrângere, se arată în comunicat.

Departamentul a sancţionat, de asemenea, zece entităţi din Cambodgia, unde centre operate de reţele criminale chineze se concentrau pe fraude cu monede digitale. Unele complexe din Cambodgia semănau cu închisori, potrivit Amnesty International, care a acuzat ţara că ignoră această industrie – acuzaţii pe care autorităţile le neagă.