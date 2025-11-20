Casa de modă de lux Tod’s, anchetată pentru exploatare prin muncă

Parchetul susține că Tod’s – cunoscut mai ales pentru mocasinii săi din piele la modă, a acționat „în deplină cunoștință” a exploatării subcontractanților chinezi, cu încălcări ale programului de lucru, salariilor, igienei și siguranței, precum și cu „degradarea” locuințelor, potrivit France24.

Compania, potrivit procurorilor, era „lipsită de modele organizaționale” pentru a preveni exploatarea lucrătorilor subcontractați, se arată în documentul instanței.

„În special, a externalizat serviciul de audit către furnizori și apoi nu a ținut cont în mod minim de rezultatele acestor inspecții, care au constatat numeroși indicatori de exploatare”, a precizat acesta.

Directorii Tod’s investigați sunt responsabili de operațiuni, probleme legate de lanțul de aprovizionare și conformitate.

Documentul arată că directorii ar fi exploatat 53 de muncitori, majoritatea chinezi, care lucrau pentru șase subcontractanți diferiți ai Tod’s.

În cererea procurorilor din 29 octombrie adresată instanței de a suspenda publicitatea Tod’s, aceștia au susținut că „sistemul ilicit descris a generat profituri enorme datorită exploatării forței de muncă chineze (grav subplătite) și a fost posibil datorită unor deficiențe organizatorice grave”.

Obiectivul: reducerea costurilor și maximizarea profitului

Ancheta a dezvăluit „un fenomen în care două lumi… cea a luxului, pe de o parte, și cea a laboratoarelor chineze, pe de altă parte, se reunesc pentru un singur obiectiv: reducerea costurilor și maximizarea profitului prin evitarea reglementărilor legislației muncii”, se arată în document.

Fondatorul și președintele Tod’s, Diego Della Valle, este una dintre cele mai bogate persoane din Italia.

Într-un comunicat emis joi, Tod’s a declarat că instanța supremă din Italia a respins această cerere miercuri. Nu a oferit detalii, dar relatările din presă arată că cererea de administrare judiciară a fost blocată de o dispută privind competența legală.

Mai multe mărci de lux au fost plasate sub administrare judiciară în Italia pe fondul anchetelor privind tratamentul aplicat lucrătorilor subcontractați, cea mai recentă fiind marca de lux Loro Piana.