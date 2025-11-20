Președintele Iranului vrea mutarea capitalei de la Teheran. Iată unde ar putea fi noua capitală

„Putem dezvolta (capitala), dar nu putem rezolva problema apei”, a adăugat el. La începutul lunii noiembrie, președintele iranian avertizase chiar că, fără alte detalii, capitala ar putea fi evacuată dacă nu ar ploua înainte de iarnă. Teheranul se confruntă cu veri uscate și toride, de obicei temperate de ploile de toamnă și ninsorile de iarnă. Însă vârfurile munților, în mod normal acoperite de zăpadă în această perioadă a anului, rămân extrem de goale anul acesta, potrivit Le Figaro.

Confruntat cu penuriile, guvernul a decis să întrerupă periodic alimentarea cu apă a celor 10 milioane de locuitori ai orașului pentru a reduce consumul. Ideea unei evacuări a stârnit critici, în special în presa locală. Guvernul a clarificat ulterior că președintele a dorit doar să crească gradul de conștientizare a gravității situației, nu să prezinte un plan concret. Săptămâna trecută, autoritățile au anunțat lansarea operațiunilor de însămânțare a norilor în încercarea de a provoca precipitații.

Posibilă mutare a capitalei într-o zonă subdezvoltată

Încă de anul trecut, Pezeshkian a invocat în mod regulat congestia traficului, deficitul de apă, gestionarea deficitară a resurselor și poluarea severă a aerului drept argumente cheie pentru o posibilă relocare a capitalei. În ianuarie, purtătorul de cuvânt al guvernului, Fatemeh Mohajerani, a indicat că autoritățile luau în considerare o posibilă mutare în regiunea Makran, o zonă în mare parte subdezvoltată de pe coasta de sud a țării. Cu toate acestea, nu a fost anunțat niciun plan concret, iar propunerea a atras deja critici considerabile.