Cel puțin patru persoane au murit în timpul recentelor proteste din Iran

Protestele au continuat în mai multe orașe iraniene în a șaptea zi a unei mișcări declanșate de costul ridicat al vieții în Republica Islamică, care a căpătat o dimensiune politică, potrivit Le Figaro.

Aceste demonstrații sunt cele mai ample de la mișcarea din 2022-2023, în care o represiune din partea autorităților a dus la sute de morți și mii de arestări, potrivit activiștilor.

Potrivit mișcării pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, Gărzile Revoluționare au deschis focul asupra protestatarilor din districtul Malekshahi din provincia Ilam, ucigând patru membri ai minorității kurde.

ONG-ul Iran Human Rights, cu sediul tot în Norvegia, a raportat patru morți și treizeci de răniți la fața locului, publicând imagini cu ceea ce păreau a fi cadavre însângerate pe jos, deși autenticitatea lor nu a putut fi verificată imediat.

Presa iraniană a relatat despre ciocniri, agenția de știri Mehr anunțând moartea unui ofițer al Gărzii Revoluționare după ce protestarii au încercat să intre într-o secție de poliție.

Motivație economică, revendicări politice

Cel puțin 12 persoane au fost ucise în ciocniri începând de miercuri, inclusiv membri ai forțelor de securitate, conform rapoartelor oficiale. Potrivit agenției de știri a ONG-ului Human Rights Activists, cu sediul în SUA, în ultima săptămână au avut loc proteste în cel puțin 60 de orașe din cele 31 de provincii ale țării.

Mișcarea, inițial legată de costul vieții, a început pe 28 decembrie la Teheran, unde proprietarii de magazine și-au închis magazinele în semn de protest față de hiperinflație și criza economică și s-a extins de atunci pentru a include revendicări politice.