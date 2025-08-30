Iranul anunță arestarea a opt persoane acuzate de legături cu Mossad

Gărzile Revoluționare iraniene au declarat sâmbătă că au arestat opt persoane acuzate că au furnizat informații serviciului de spionaj israelian Mossad, potrivit agențiilor de presă de stat.

Suspecții ar fi încercat să transmită coordonatele unor situri strategice și detalii despre comandanți militari iranieni în timpul conflictului izbucnit în iunie, când Israelul a lansat atacuri asupra instalațiilor nucleare ale Iranului, soldate cu moartea unor lideri militari și civili.

În replică, Iranul a atacat cu rachete baze militare și orașe din Israel, escaladare urmată de intrarea Statelor Unite în conflict pe 22 iunie, prin lovituri asupra obiectivelor nucleare iraniene, scrie NBC News.

Un comunicat al Gărzilor Revoluționare susține că persoanele arestate ar fi primit instruire specializată din partea Mossad prin platforme online și că au fost reținute în nord-estul Iranului înainte de a-și putea pune planurile în aplicare.

Autoritățile au confiscat echipamente pentru fabricarea de lansatoare, bombe și capcane explozive.

Anterior, presa de stat iraniană relatase că, în timpul celor 12 zile de război cu Israelul, forțele de securitate au arestat până la 21.000 de persoane suspectate, fără a preciza acuzațiile.