A doua vizită secretă a experților iranieni în Rusia ridică noi suspiciuni privind cooperarea nucleară. „Colaborare tehnologică” cu risc militar

Delegarea, organizată de compania-paravan iraniană DamavandTec, a avut loc în noiembrie 2024 și s-a desfășurat la Sankt Petersburg, unde oamenii de știință iranieni au purtat discuții cu Laser Systems, o companie rusă aflată sub sancțiuni internaționale.

Vizita se înscrie într-o serie de schimburi între institute de cercetare militară din Rusia și SPND, entitate iraniană acuzată de SUA că ar fi coordonat cercetări privind armele nucleare.

Vizită secretă a experților iranieni în Rusia pentru „colaborare tehnologică”

Documentele arată că membrii delegației au călătorit cu pașapoarte diplomatice speciale, emise consecutiv de Ministerul de Externe al Iranului. Deși au fost prezentați ca angajați DamavandTec, verificările arată că aceștia sunt fizicieni și ingineri din universități iraniene cu legături directe cu sectorul militar, inclusiv de la Universitatea Shahid Beheshti și Universitatea de Tehnologie Malek Ashtar, instituții vizate de sancțiuni occidentale.

Laser Systems, companie cu autorizații pentru proiecte aflate sub supravegherea FSB și a Ministerului rus al Apărării, nu a răspuns solicitărilor de comentarii. În invitația transmisă iranienilor, vizita era descrisă drept o oportunitate de „colaborare tehnologică”, însă experți occidentali consideră că obiectivul real ar fi putut fi accesul la tehnologie laser cu potențial dual – civil și militar.

Reacții internaționale

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, DamavandTec a încercat să procure componente relevante pentru dezvoltarea „dispozitivelor nucleare explozive”, motiv pentru care compania și directorul său general, Ali Kalvand, au fost sancționați în octombrie 2024. Nicole Grajewski, cercetător la Carnegie Endowment, afirmă că probele indică „asistență rusă pentru cercetări iraniene legate de arme nucleare”, sugerând implicarea unor structuri de stat din ambele țări.

Tensiunile apar pe fondul reimpunerii sancțiunilor ONU asupra Iranului și al îngrijorărilor privind stocurile sale de uraniu îmbogățit, în contextul degradării cooperării cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică.