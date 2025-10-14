Diana Șoșoacă, vizită oficială la Ambasada Iranului din București. Noi declarații privind cooperarea cu statele din BRICS

Întâlnirea a avut loc la invitația domnului Șaman Yousefvand, însărcinatul cu afaceri al misiunii diplomatice iraniene în România.

Potrivit unui mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a Dianei Șoșoacă, discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea relațiilor bilaterale între România și Iran, cu accent pe colaborarea în domeniile politic, economic și cultural.

„Întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru pozitiv, reflectând respectul reciproc și dorința de a consolida cooperarea pe baze de interese comune”, a transmis europarlamentarul.

Context și semnificații geopolitice

Vizita la Ambasada Iranului vine în contextul în care Diana Șoșoacă a fost prezentă recent și la Ambasada Rusiei, întâlniri care au generat controverse în spațiul public și reacții critice din partea societății civile și a mediului diplomatic.

De asemenea, într-o vizită recentă în Parlamentul Serbiei, Șoșoacă a declarat că România ar trebui să se apropie de statele membre BRICS – organizație condusă de Rusia și din care mai fac parte China, India, Iran și Emiratele Arabe Unite.

Europarlamentarul a subliniat în Belgrad că „BRICS este singura soluție pentru ieșirea României din criza economică”, poziționare care nu reflectă în mod oficial direcția de politică externă a statului român.

Posibile implicații diplomatice

Vizita Dianei Șoșoacă la Ambasada Iranului ridică noi semne de întrebare privind orientarea politică a liderului SOS România, care promovează constant apropierea de state precum Rusia și Iran, în detrimentul partenerilor tradiționali ai României din Uniunea Europeană și NATO. În lipsa unei poziții oficiale din partea Ministerului Afacerilor Externe, aceste vizite rămân inițiative individuale ale europarlamentarului, fără caracter reprezentativ pentru politica externă a României.